Federica Nargi a Ballando con le Stelle: frange e trasparenze per il charleston con Luca Favilla Federica Nargi e Luca Favilla vincono la settimana puntata di Ballando con le Stelle: per l’occasione la coppia si è esibita in un charleston anni Venti che ha ispirato anche il look dell’ex velina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Federica Nargi ha conquistato la settima puntata di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Milly Carlucci dove si esibisce in compagnia del ballerino Luca Favilla. La showgirl ha ballato il charleston nella puntata che l'ha poi portata a dominare la classifica. Mentre la sintonia con il suo compagno di avventura si fa sempre più solida, le performance dell'ex velina continuano a conquistare i giudici. Dopo aver interpretato Elvis Presley e aver convinto tutti con la samba, Nargi indossa un look tempestato di cristalli per la settima puntata di Ballando con le Stelle.

Il look di Federica Nargi a Ballando con le Stelle

Federica Nargi ha conquistato pubblico e giura con il charleston ballato in coppia con Luca Favilla. Per l'occasione i due si sono esibiti sulle note di A Little Party Never Killed Nobody, canzone che fa parte della colonna sonora de Il Grande Gatsby. Anche il look dunque rispecchiava queste atmosfere anni Venti: Nargi ha indossato un mini dress con scollo a cuore, tempestato di cristalli e con una gonna a frange. Tra paillettes, strass e frange, il vestito era super sensuale giocando anche con le trasparenze.

Il look è completato da un paio di scarpe argentate, che riprendono la palette del vestito, ma soprattutto, a dare al look un tocco in più sono hairstyle e make up. I capelli sono voluminosi e acconciati di lato, con le cosiddette finger waves, ovvero le onde modellate con le dita che rendevano perfetto questo hairstyle vintage.

Il make up sui toni freddi dell'argento e del nero hanno reso il classico smokey eye luminoso e perfetto per questo charleston in coppia. Una vittoria anche sul lato del look per Federica Nargi, che ha saputo interpretare alla perfezione anche un outfit in stile anni Venti.