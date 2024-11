video suggerito

Federica Nargi sul rapporto con Luca Favilla, che preoccupa il marito Alessandro Matri: “Siamo complici” Nella puntata del 9 novembre di Ballando con le Stelle, Federica Nargi ha parlato del rapporto con il suo maestro Luca Favilla: “Si è creata una giusta sinergia e complicità, ma siamo persone tanto diverse”. Di recente, la concorrente aveva detto che il marito Alessandro Matri è un preoccupato per questo aspetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Federica Nargi sta affrontando l'avventura a Ballando con le Stelle in coppia con Luca Favilla. Con il maestro si è creato un rapporto di "sinergia e complicità" che, aveva raccontato la ballerina al settimanale Chi, ha scatenato la preoccupazione del marito Alessandro Matri. Nella diretta del 9 novembre, la showgirl è tornata ad affrontare l'argomento.

Federica Nargi parla del rapporto con il suo maestro Luca Favilla

Prima di scendere in pista, come si è visto nella clip, Federica Nargi ha parlato del rapporto nato con il suo maestro Luca Favilla, con cui passa molte ore in sala prova. "Si è creata una giusta sinergia e complicità, ma siamo persone tanto diverse", ha raccontato la ballerina. E poi ha spiegato: "Io sono energica, lui è molto più calmo e rilassato. Vive la vita in maniera zen, un po' mi innervosisce". Viste le differenze caratteriali, non mancano i momenti di scontro, in cui è soprattutto Nargi a perdere la pazienza: "Ci punzecchiamo, non litighiamo. Sbrocco? Sì. Mi deve prendere per come sono. Quando mi dici ‘sono io il maestro’, mi mandi fuori di testa". Dopo la loro esibizione sulle note di un charleston, Guillermo Mariotto ha commentato: "Siete diventati due in uno".

Cosa aveva detto Federica Nargi sul marito Alessandro Matri

Intervistata di recente dal settimanale Chi, la ballerina aveva parlato anche del marito Alessandro Matri e di come vede lui il rapporto con Luca Fabilla: "Lui è talmente sicuro di sé che…scherzo. La preoccupazione c'è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo". I due sono una coppia da più di 15 anni e dal loro amore sono nate Sofia e Beatrice, che hanno rispettivamente 8 e 5 anni.