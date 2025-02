video suggerito

Federica Nargi, a Verissimo incanta con un completo oversize blu notte Federica Nargi è stata ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin: la conduttrice ha sfoggiato un completo oversize super elegante sui toni del blu navy.

A cura di Arianna Colzi

Federica Nargi

Federica Nargi è una delle ospiti della puntata di domenica 2 febbraio di Verissimo. L'ex velina sta vivendo un periodo magico a livello professionale: lo scorso dicembre si è concluso con un terzo posto il suo percorso a Ballando con le Stelle insieme al ballerino Luca Favilla. I due sono stati una delle coppie più amate di quest'ultima edizione, conquistando pubblico e giudici. Dopo una breve vacanza insieme al compagno Alessandro Matri e alle due figlie, Beatrice e Sofia, Nargi e l'ex calciatore sono stati ospiti nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, Hot Ones Italia, trasmesso su Rai Play. Nello studio di Silvia Toffanin, l'imprenditrice e showgirl ha parlato del rapporto con il compagno e delle sue radici.

Il tailleur oversize di Federica Nargi

Blazer oversize e pantaloni sartoriali ampi color blu navy. Questo è il look scelto da Federica Nargi per la puntata di Verissimo. La showgirl ha completato il tailleur sui toni del blu notte con un gilet aderente indossato senza camicie o t-shirt.

Federica Nargi a Verissimo

Nargi ha completato il look indossando una collana girocollo a catena e dei bracciali luminosi in zircone firmati Mabina Gioielli, brand di cui Federica Nargi è testimonial. Il bracciale tennis con taglio a cuore in zircone costa 69 euro mentre il modello Pensiero Stupendo viene venduto a 79 euro.

Federica Nargi con bracciali Mabina Gioielli