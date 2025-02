Federica Nargi al DopoFestival di Sanremo 2025 incanta con un completo total black con le frange

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Anche Federica Nargi è arrivata a Sanremo. L'ex Velina, reduce dal grande successo di pubblico a Ballando con le Stelle, è stata ospite al DopoFestival, Dopo Il Festival Tutti Da Me, condotto da Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo. Nargi è arrivata nello studio fuori dal teatro Ariston. La showgirl, che è stata ospite a Verissimo qualche settimana fa, ha da poco festeggiato i 35 anni con un party tutto rosa con le figlie e il compagno Alessandro Matri. Proprio l'ex calciatore ha preso parte insieme a Nargi al Dopofestival: i due si sono esibiti in un ballo divertente sulle note di A Mano a Mano di Rino Gaetano, sulla scia dell'esibizione fatta a Ballando con le Stelle pochi mesi fa. Per la partecipazione a Sanremo sfoggia un completo total black con le frange.

Il look di Federica Nargi al Dopofestival di Sanremo 2025

Federica Nargi è stata ospite al DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan. Nargi ha optato per un look total black ma poco minimal. Si trattava di un completo coordinato composto da blazer e pantaloni loose fit firmato dal brand danese Day Birger ét Mikkelsen fondato nel 1997.

Federica Nargi in Day Birger ét Mikkelsen

I pantaloni sono arricchiti da una serie di frange, nere anche queste, e presentano uno spacco in fondo alle caviglie. Il modello Emma del brand danese è venduto sul sito del brand a 290 euro. La showgirl ha completato il look con un blazer con le frange indossato con un top incrociato e drappeggiato sempre nero. Completano i look un paio di décolleté in pelle e un paio di orecchini pendenti super chic che facevano risaltare il volto.

