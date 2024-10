Milly Carlucci: “Ballando che supera Tu Si Que Vales è una soddisfazione. Il cachet di Barbara d’Urso non mi compete”

Dopo quasi un mese dall'inizio di Ballando con le stelle, la trasmissione di Rai1 dimostra ancora di avere una presa piuttosto forte sul pubblico che, infatti, la preferisce ad un altro grande titolo della tv generalista, ovvero Tu Sì Que Vales, su Canale 5. La conduttrice dello show danzante della rete ammiraglia Rai commenta anche l'ospitata di Barbara d'Urso in trasmissione, uno dei momenti più seguiti delle ultime puntate.

"Questa è una grande soddisfazione oltre che una bella conferma" è così che Milly Carlucci commenta ai microfoni di SuperguidaTv il successo di Ballando con le stelle, in termini di ascolti e principalmente di share, su Tu Sì Que Vales di Maria De Filippi, altro grande cult del sabato sera. La conduttrice prova a spiegare, dopo tanti anni, come un programma di questo tipo riesca a convogliare l'attenzione del pubblico:

Ballando con le Stelle, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile. Il segreto per non stancarsi mai? Avere le antenne ben dritte e capire gli umori del pubblico, lavorare sforzandosi di non fare mai copia e incolla con l’anno prima. Lo scorso anno avevamo un cast prestigioso e abbastanza maturo. Quest’anno siamo riusciti a coniugare il prestigio con dei concorrenti più giovani. In ogni caso bisogna lavorare tanto e tutti i giorni con entusiasmo, passione e spirito critico. Dal confronto nascono tante cose belle.

Tra le tematiche toccate nell'intervista, anche quella relativa all'ospitata di Barbara d'Urso. La conduttrice è stata ballerina per una notte e si è molto vociferato sul suo ipotetico cachet, sul quale è intervenuta Carlucci spiegando:

La vicenda cachet non mi compete e non spetta a me. So che c’è un budget complessivo per i ballerini per una notte che è abbastanza basso tanto che lo scorso anno abbiamo avuto una serie di attori peraltro bravissimi in promozione. Per esempio la Nazionale di Volley è intervenuta gratuitamente alla prima puntata. La cosa importante è che Ballando incassa tanto dalla pubblicità e credo faccia bene a tutta la rete.