Ascolti tv sabato 12 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales Gli ascolti tv di sabato 12 ottobre 2024: chi ha vinto in termini di dati auditel tra Rai 1 con Ballando con le stelle e Canale5 con Tu si que vales. Tutti gli ascolti della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, sabato 12 ottobre 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento, informazione e talent show. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, conclusasi con lo spareggio tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli. Uno tra i due concorrenti sarà eliminato all'inizio del prossimo appuntamento con il programma di Milly Carlucci. Su Canale 5, in prima serata, è andata in onda la quarta puntata di Tu si que vales che ha regalato ai telespettatori l'imitazione di Maria De Filippi e di Rudy Zerbi dei Ricchi e Poveri. Ecco chi ha vinto la gara agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Ballando con le stelle e Canale5 con Tu si que vales

La nuova puntata della diciannovesima edizione di Ballando con le stelle andata in onda ieri, sabato 12 ottobre 2024, che ha visto al primo posto nella classifica generale ancora Bianca Guaccero e il ballerino Giovanni Pernice e Fabio Caressa e Benedetta Parodi ospiti, ha intrattenuto 3.419.000 spettatori pari al 25.9% di share dalle 21:18 alle 1:16. Su Canale5 il quarto appuntamento con Tu si que vales ha raggiunto 3.530.000 spettatori con uno share del 25.7%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

FBI andato in onda su Rai 2 ieri sera, sabato 12 ottobre, ha intrattenuto 709.000 spettatori pari al 4% di share. Gabriella su Rai 3 ha intrattenuto 424.000 spettatori e il 2.5% di share. L'Era Glaciale su Italia 1 ha raggiunto 687.000 spettatori pari al 4.2% di share, Freedom oltre il confine su Rete4 ha totalizzato 349.000 spettatori pari al 2.8% di share. Alessandro Borghese 4 ristoranti su Tv8 ha raggiunto 404.000 spettatori pari al 2.3% di share, Accordi & disaccordi sul NOVE ha segnato 391.000 spettatori con il 2.5% di share. In altre parole su La7 ha raggiunto 874.000 spettatori con il 5.1% di share.