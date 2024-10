Il cachet di Barbara D’Urso a Ballando Con le Stelle, quanto guadagnerà nello show di Milly Carlucci

video suggerito

Barbara D'Urso sarà ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024, in onda sabato 5 ottobre su Rai1. Dagospia ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione, tra cui il cachet che la conduttrice Mediaset riceverà. Ecco quanto guadagnerà nel programma condotto da Milly Carlucci.

A cura di Elisabetta Murina

Barbara D'Urso sarà ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 5 ottobre su Rai1. A volerla fortemente nel programma è stata la conduttrice Milly Carlucci, che già da tempo la ‘corteggiava' per convincerla a partecipare. Ora la presenza della conduttrice Mediaset nello show è ufficiale e, a pochi giorni del suo debutto, Dagospia ha rivelato alcuni retroscena. Primo fra questi: il cachet.

Il cachet di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle

Secondo il sito di Roberto D'Agostino, il cachet di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle si aggirerà intorno ai 70mila euro. "Per accennare due passettini in pista ‘Carmelita' incasserà circa 70mila euro", si legge. Si tratta di una cifra altissima che "a Viale Mazzini non gira da tempo". La presenza della conduttrice Mediaset nel programma di Rai1 è stata fortemente voluta dalla padrona di casa Milly Carlucci, che avrebbe smosso "mari e monti" e "spinto il piede sull'acceleratore". Addirittura, c'è chi guarda avanti e pensa che D'Urso, dopo l'addio a Mediaset, "sbarcherà nel daytime per la prossima stagione televisiva".

Cosa ci sarebbe davvero dietro la presenza di D'Urso a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha fortemente voluto la conduttrice nel suo show perché la ritiene un personaggio carismatico, che piace al pubblico, perfetta per il ruolo di ballerina per una notte. Dagospia, invece, racconta un'altra verità e parla di "una sorta di vendetta di Telemeloni nei confronti di Pier Silvio Berlusconi e tutta Mediaset". La presenza di D'Urso a Ballando con le Stelle sarebbe quindi una mossa strategica, in risposta agli ultimi avvenimento delle aziende, sul piano lavorativo e privato: "È una vendetta con l'ok di Giorgia dopo l'incontro di Marina Berlusconi con Draghi. Dopo l'invito di Maria Rosaria Boccia a CartaBianca e dopo i famosi fuorionda di Striscia la notizia su Andrea Giambruno".