video suggerito

Carmen Russo: “Enzo Paolo pensava non lo volessi più. Con Stefano De Martino nemmeno un caffè” Carmen Russo, ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, ha parlato del suo amore per il marito Enzo Paolo Turchi che, però, durante la permanenza al GF ha avuto una vera e propria crisi. Smentendo, inoltre, il gossip su De Martino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carmen Russo è tra le donne che nella puntata di sabato 26 ottobre di Storie di Donne al Bivio, il programma pomeridiano del weekend di Rai2, si sono sedute di fronte alla giornalista Monica Setta. In una lunga chiacchierata, la showgirl ha parlato del suo rapporto col marito Enzo Paolo Turchi, sottolineando che non ha mai pensato di tradirlo e che si sia sentita in dovere di entrare nella casa del Grande Fratello, per non alimentare i suoi dubbi. Menzione finale, poi, a Stefano De Martino sul quale si vociferava una simpatica amicizia.

La crisi di Enzo Paolo Turchi al GF

Non si può immaginare Carmen Russo senza con Enzo Paolo Turchi, coppia sul lavoro e nella vita, i due sono ormai una cosa sola, tanto che è davvero difficile immagine che possa esserci una crisi così potente da farli allontanare. Eppure, ora che il ballerino si trova nella casa più spiata d'Italia, qualche dubbio c'è stato e la showgirl è dovuta correre ai ripari:

Enzo Paolo è un uomo fragile e nella Casa del GF ha avuto un momento di tristezza. Pensava che io lo volessi tradire, ma non ho mai pensato a un altro uomo. Appena ho capito che Enzo Paolo cominciava a fare brutti pensieri, che si stava facendo prendere dalla nostalgia di nostra figlia Maria sono entrata anche io nella casa.

Racconta Carmen Russo che, poi, conferma quanto già detto in diretta tv, ovvero che lei e il marito hanno avuto modo di stare insieme durante la notte della sua permanenza nella dimora di Cinecittà: "Abbiamo fatto l'amore. Ci siamo ritrovati, abbracciati e amati", rivela.

La smentita sul gossip con Stefano De Martino

Per una coppia abituata a trascorrere ogni momento della vita insieme, alcune settimane di distanza possono sembrare un'eternità, soprattutto in una condizione come quella del Grande Fratello, in cui le possibilità di convogliare il pensiero su altro sono davvero limitate: "Ad Enzo erano arrivate tante voci e lui aveva pensato che io non lo volessi più" racconta la showgirl. Non poteva mancare, poi, una menzione anche al gossip con Stefano De Martino, circolato nelle ultime settimane e che vedeva Carmen Russo protagonista di un'amicizia particolare, ma non c'è mai stato niente di vero:

Anche io ho letto di tutto, perfino di un mio feeling per Stefano De Martino, che è un conduttore bravissimo e molto giovane. Non ho mai preso con lui nemmeno un caffè. Da 42 anni il mio grande amore è solo Enzo Paolo.