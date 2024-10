video suggerito

GF, Enzo Paolo Turchi spiazza Carmen Russo: “Ho un problema che non ti ho mai detto”, il confronto sulla crisi Al Grande Fratello, Carmen Russo ha scoperto in diretta che Enzo Paolo Turchi ha parlato della loro crisi. Poi, il coreografo l’ha spiazzata con una rivelazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 14 ottobre, Alfonso Signorini è tornato a parlare della presunta crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Il conduttore ha chiamato in disparte il coreografo e gli ha mostrato un filmato in cui sembra geloso di Clayton Norcross. Turchi ha ammesso: "Sì, sono geloso di Carmen perché sono geloso di tutte le cose che amo e lei, insieme a Maria, è quella che amo più di tutte. Sono gelosissimo".

La gelosia di Enzo Paolo Turchi nei confronti di Clayton Norcross

Come dicevamo, in settimana Enzo Paolo Turchi ha manifestato la sua gelosia nei confronti di Clayton Norcross: "Fa i grattini a Carmen. Fa il piacione. Sa che io ho avuto bisogno di mia moglie qui dentro e lo trovo molto poco carino". Dopo avere visto il video, Turchi ha sdrammatizzato:

Non è gelosia, un po' dà fastidio, ma darebbe fastidio a tutti i mariti. Non mi sembra il caso di fare i grattini a Carmen, non ha le pulci. Se Carmen si innamora di un'altra persona, pur soffrendo, se lei è felice, sono felice anch'io. Io la conosco più degli altri dopo 40 anni, so quando è felice. Lavora con me nel mondo dello spettacolo da anni, so quando recita.

Poi, Enzo Paolo Turchi e Clayton Norcross si sono abbracciati. L'attore ha assicurato: "Ho molto rispetto per te".

Carmen Russo scopre cosa ha detto Enzo Paolo Turchi sulla loro crisi

Alfonso Signorini, poi, ha chiamato Carmen Russo in disparte e ha voluto parlare con lei. Le ha fatto ascoltare le parole di Enzo Paolo Turchi che del loro rapporto ha detto: "È un momento difficile, prima di entrare l'ho sentita strana, ho avuto il sentore che fosse stufa di come agivo io. Ormai non ballo più, insegno solamente. L'ho vista fredda, distaccata, ho avuto l'impressione che volesse un uomo diverso, di potere, io non sono così, io sono un uomo semplice. Se non le sta bene un uomo così, me ne vado di casa". Carmen Russo ha ascoltato stupita, poi ha replicato:

Non è successo assolutamente nulla, lo amo come il primo giorno e lo amerò sempre. È la mia vita, è tutto per me e spero di essere tutto per lui. Gli dico sempre che quello che Dio ci darà dobbiamo viverlo insieme per sempre. Però, avendo vissuto la casa, capisco che arrivino questi momenti, vedi quello che non vedi. Entri in un film. Vivo con lui da 42 anni con una felicità immensa. Lui ha dei momenti in cui deve pensare che succeda qualcosa, in cui prevalgono le cose negative. Dice che amo gli uomini di potere? Se avessi amato gli uomini di potere non avrei iniziato una relazione con lui, ma per me Enzo Paolo Turchi ha un potere immenso. Lui non balla più, ma anch'io non riesco più a fare quello che facevo anni fa. Accetto i miei anni, la mia vita. Non gli perdono di avere detto che non sono sincera. Lui ha sempre paura, ma in realtà siamo felici e continueremo a esserlo. Io voglio solo lui con tutti i suoi difettucci. Lo amo talmente da non poter fare a meno di lui.

E ha aggiunto: "Lui è un marito fantastico, un amante eccezionale". Alfonso Signorini le ha chiesto di approfondire: "Dicci, dicci". E lei ha ammiccato: "Devo dire che questa settimana al Grande Fratello è stato molto bello tutto…e andiamo avanti. E poi è un papà pazzesco".

Il confronto tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: il segreto celato

Enzo Paolo Turchi ha spiegato: "Ho avuto dei momenti brutti che sono difficili da spiegare, pensavo che dopo 40 anni si fosse scocciata di me. Lei era un sex symbol, io non mi sono mai sentito un super eroe. Tutto quello che ho avuto dalla vita me lo sono guadagnato". Carmen Russo lo ha raggiunto e gli ha dato un bacio: "Sei meraviglioso, io ti amo, non posso stancarmi dei tuoi problemi. I problemi si risolvono insieme. Io non mi scoccio, non mollo. Penso che tu non debba avere questi pensieri". Il coreografo ha insistito dicendo che trova ingiusto mettere sulle spalle della moglie i suoi problemi, poi l'ha spiazzata:

Io ho un altro problema che tu non sai e non saprai mai. Quando esco dal Grande Fratello, vado a cena con Alfonso e glielo dico. Tu lì mi apprezzerai ancora di più. È un segreto.

Alfonso Signorini l'ha subito chiamato in confessionale, dove Enzo Paolo Turchi ha aggiunto soltanto: "È una cosa grave che mi è successa da bambino. Avevo 11 anni, una brutta cosa che non auguro a nessuno e che mi porto dietro".