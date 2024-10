video suggerito

Enzo Paolo Turchi geloso di Clayton Norcross al GF: “Tocca Carmen, è un uomo poco intelligente” Nuovo “crisi” per Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello. Il coreografo non apprezza le attenzioni che l’attore Clayton Norcross rivolge alla moglie Carmen Russo e la mette in guardia: “Così non va bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Altro momento di tensione per Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo nella Casa del Grande Fratello. Il coreografo, poche ore fa, ha mostrato di non apprezzare l’atteggiamento tenuto da Clayton Norcross nei confronti della moglie. Sostiene che il divo americano, ex volto della soap opera “Beautiful”, si congeda eccessiva libertà nei confronti della ballerina. Per questo motivo, poche ore fa, Enzo Paolo ha messo in guardia la moglie: “Così non va bene. Dato che è una persona molto poco intelligente, dopo il problema diventa mio. Tu lo sai, sono sanguigno, non so guardare in faccia le persone e fingere”.

Luca Calvani a Enzo Paolo: “Dovresti essere orgoglioso delle attenzioni verso tua moglie”

A intervenire nel confronto tra i due è stato Luca Calvani che ha consigliato a Enzo Paolo di vivere questa esperienza nella Casa con maggiore rilassatezza, in particolare perché Norcross sarebbe innocuo: “È un piacione degli anni ’90”. “Ma mi dà comunque fastidio”, si è irritato il coreografo, immediatamente smentito dal compagno di gioco: “Dovrebbe inorgoglirti invece”. Solo a quel punto Enzo Paolo ha reso note le ragioni della sua reazione furiosa. Sostiene che nei confronti della moglie, con la quale starebbe già vivendo una crisi, Clayton si sia concesso particolari libertà: “No, perché se tocchicchia non va bene. Prima di tutto, sottovaluta mia moglie. Che fa, lascia un vecchio e ne prende un altro?”. Quindi ha aggiunto: “Bisogna essere persone intelligenti. Se io abbraccio Pamela, lei sa che il mio è un abbraccio d’affetto. Se le faccio i grattini, a suo marito darebbe fastidio. Qua fanno i playboy”.

La crisi tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi

È statuato Enzo Paolo a svelare, a sorpresa, di stare vivendo un momento difficile nel suo rapporto con la moglie Carmen Russo. Teme che la donna non sia più innamorata di lui e che le interessi ormai tutt’altro genere di uomo. A nulla, fino a oggi, sono valse le rassicurazioni della moglie che ha garantito in più di un’occasione di non avere interesse alcuno nei confronti di altre persone.