Foto di Belén Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano al matrimonio di Cecilia e Ignazio: perché non si erano mostrati

Belén Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano erano insieme al matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser. Il settimanale Chi pubblica le primissime due foto che li ritraggono vicini e Fanpage.it apprende da chi era sul posto che "lui era in prima fila con tutta la famiglia Rodriguez" e che dopo la cena "hanno anche ballato affettuosamente". Perché di tutto questo non c'è stato traccia fino ad ora? Proviamo a spiegarlo.

Le foto di Belén e Angelo: perché non era apparso fino a ora

Due le foto pubblicate dal settimanale Chi in edicola da oggi. La prima mostra Belén in prima fila alla cerimonia, come damigella d'onore, e al suo fianco il fidanzato Angelo Edoardo Galvano, elegantissimo in abito blu e camicia bianca con bretelle. La seconda immagine li mostra in pista, intenti a consumare un ballo romantico e passionale. Si sfiorano in un bacio, c'è grande complicità e desiderio di rimanere più defilati del solito. Perché? A quanto pare l'unico motivo davvero valido e riportato nuovamente da chi era sul posto è che si volesse mantenere un basso profilo per consentire a Cecilia di essere la vera protagonista del suo grande giorno.

Santiago e Luna Marì, il ritorno su Instagram

Era deducibile anche dal silenzio social di Belèn e dall'assenza di qualsiasi tipo di materiale appartenente al giorno delle nozze. Nemmeno i figli Luna Marì e Santiago hanno avuto un posto nelle stories della mamma nel corso di tutta la giornata. La nota showgirl è tornata attiva su Instagram solo oggi e ha iniziato a condividere attimi della cerimonia e della festa. Un post con il papà, la zia venuta dalla lontana Argentina con una delle cugine, che ha fatto da damigella d'onore in seconda, e la piccola Luna Marì, poi alcune storie, dedicate soprattutto all'adv per abito e trucco parrucco.