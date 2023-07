Belen Rodriguez dopo l’addio a Mediaset verso Discovery: “Un progetto cucito su misura per lei” Stando a quanto trapela dalle informazioni di Alberto Dandolo per Dagospia, dopo l’addio a Mediaset per la showgirl argentina ci sarebbe già pronto un progetto e quindi un contratto per il gruppo Discovery, che dalla prossima stagione si arricchirà di diversi volti strappati dalle reti generaliste.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez dopo l’addio a Mediaset passa, a sorpresa, al gruppo Discovery. È l’ultima del pacchetto di indiscrezioni lanciate da Dagospia sul mondo della tv, dopo la notizia di un possibile ingresso di Cesara Buonamici in studio al Grande Fratello Vip. L’opzione su Belen sembra essere quanto meno più plausibile, anche se per il momento non confermata.

Dove e quando rivedremo Belen in tv

Com’è noto la showgirl con la scorsa stagione ha concluso la sua esperienza di conduzione a Le Iene, realizzando un suo sogno nel cassetto. Per la prima volta, dopo diversi anni, a settembre Belen Rodriguez non sarà più nemmeno in conduzione a Tu Sì Que Vales, il programma Fascino di Maria De Filippi. Dove rivedremo dunque uno dei volti più chiacchierati della tv? Belen sarà nel cast di Celebrity Hunted, il format di Amazon Prime Video disponibile in streaming nel 2014 al quale dovrebbe partecipare in coppia con la sorella Cecilia.

Non solo. Stando a quanto trapela dalle informazioni di Alberto Dandolo per Dagospia, per lei ci sarebbe già pronto un progetto e quindi un contratto per il gruppo Discovery. “È una showgirl notissima. Ha lasciato ben due programmi di successo a Mediaset e di parla di un progetto cucito su misura per lei dal gruppo Discovery”, si legge sul sito.

L’addio di Belen Rodriguez a Mediaset

In conduzione a Le Iene subentrerà, al suo posto, Veronica Gentili, già giornalista Mediaset, per dare al programma un taglio più informativo. Dopo un susseguirsi di voci, la stessa Belen ha voluto intervenire sui social per ringraziare personalmente l’azienda: “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in questi anni, per le parole che ha sempre pronunciato per me”, ha fatto sapere. Un ringraziamento speciale è andato poi a Maria De Filippi, “per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa”. Infine, la showgirl si è augurata un ritorno: “Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci”.