Cecilia Rodriguez mostra l’anello di fidanzamento: dopo la proposta è trendy con la gonna di vernice Cecilia Rodriguez sposerà presto Ignazio Moser: ieri sera ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio durante una vacanza in Trentino e sui social ha subito mostrato il prezioso anello di fidanzamento. Ecco il primo look da “futura sposa” della sorella di Belén.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: dopo anni di fidanzamento hanno deciso di compiere il grande passo e naturalmente non hanno potuto fare a meno di documentare tutto sui social. La proposta di nozze è arrivata a sorpresa durante una romantica vacanza di coppia in Trentino: è proprio nella sua terra natale che l'ex ciclista ha consegnato il prezioso anello alla compagna, ha reso la location da sogno ancora più speciale con innumerevoli candele posizionate sul pavimento a forma di cuore. Nell'attesa di dare il via ai preparativi per il matrimonio, l'argentina si è immortalata felicissima con il grosso diamante all'anulare sinistro.

L'anello di fidanzamento di Cecilia Rodriguez

La proposta di nozze è arrivata nella spa del San Luis Retreat Hotel & Lodges, un resort di lusso ad Avelengo sopra Merano. Subito dopo la sorpresa di Ignazio Cecilia Rodriguez ha mostrato per la prima volta l'anello di fidanzamento ai followers in versione super trendy. Si scattata un selfie in total black, apparendo sensuale e glamour con crop top scollato, giacca oversize e gonna di vernice (uno dei must-have di stagione). Il vero protagonista dello scatto, però, non può che essere il prezioso all'anulare sinistro, un solitario minimal ed elegante in oro bianco e con un maxi diamante tondo e centrale. Nei prossimi giorni la piccola di casa Rodriguez rivelerà nuovi dettagli su questo momento da sogno?

Cecilia Rodriguez in nero con l’anello al dito

Belén sarà testimone di nozze?

Era il 2017 quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono incontrati nella casa del GF Vip. All'epoca l'argentina era fidanzata con Francesco Monte ma, travolta dalla passione per l'ex ciclista, decise di lasciarlo in diretta tv per dare il via a una nuova storia d'amore. A quanto pare fece la scelta giusta: da allora i due non si sono mai più lasciati e presto convoleranno a nozze. "And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!", con queste parole Ignazio ha rivelato tutto ai followers (e il post è stato ri-condiviso subito anche da Cecilia). Belén, nonostante fosse alle prese con la diretta de Le Iene, non ha potuto fare a meno di complimentarsi con la sorella dichiarando: "Auguri ragazzi! Mi raccomando non a luglio che fa caldo! Io voglio essere la testimone e lanciare i petali".