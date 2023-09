I vestiti da sposa di Giulia Penna: maxi gonna di tulle per il matrimonio, abito con spacco al party L’influencer Giulia Penna ha sposato lo storico fidanzato. Ha scelto 3 abiti nel giorno del sì: un modello romantico, uno seducente e uno minimal chic.

A cura di Giusy Dente

Giulia Penna in Atelier Emé, Ph. Daniele Torella

Dopo 16 anni insieme, Giulia Penna ha sposato lo storico fidanzato Yuri. I due si conoscono da quando erano poco più che adolescenti, è un amore nato tra i banchi di scuola che l'influencer ha a lungo protetto. La 31enne, infatti, non ha mai reso pubblica la relazione, fino al momento della proposta di matrimonio. Dello sposo si sa pochissimo, difatti compare di rado anche sui social. Il matrimonio si è svolto il 16 settembre: prima la suggestiva cerimonia religiosa presso Chiesa di Santa Sabina del giardino degli Aranci, poi la festa nel verde del Borgo della Merluzza. La sera prima, c'era stata la tradizionale ed emozionante serenata sotto casa della sposa. Giulia Penna ha scelto, nel grande giorno, tre cambi d'abito.

I tre abiti da sposa di Giulia Penna

Proprio durante la prova dell'abito, lo scorso luglio, Giulia Penna aveva annunciato a fan e follower l'imminente arrivo delle nozze. "Dicono che l’abito giusto si senta, non ci credevo e invece è proprio vero" aveva detto. In realtà l'influencer di abiti ne ha indossati ben tre, tutti di Atelier Emé. Il brand ha vestito anche la damigella Margherita e la mamma della sposa.

Giulia Penna in Atelier Emé, Ph. Daniele Torella

Per la cerimonia religiosa la sposa ha indossato un abito realizzato su misura. Sulla parte superiore un corpino strutturato con lavorazione ispirata ai corsetti cinquecenteschi, impreziosito da pizzo e steccatura. Per la parte inferiore, invece, una gonna con oltre 100 metri di tulle e balze. A rendere più romantico il tutto, anche un paio di lunghi guanti di raso e un leggerissimo velo di tulle di 15 metri color avorio.

Giulia Penna in Atelier Emé, Ph. Daniele Torella

Per il ricevimento e la cena la sposa ha scelto un modello più seducente e femminile: gonna di organza con spacco e lunga coda abbinata ad un corpetto sartoriale. Per finire, in serata Giulia Penna ha sfoggiato un terzo abito dal carattere minimal-chic, perfetto per il party con gli amici: gonna a sirena con spacco laterale, ampia scollatura a cuore e spalline sottili.