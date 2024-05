Emma festeggia i 40 anni: il look total white per il party di compleanno con famiglia e amici

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

La festa di compleanno di Emma

Emma Marrone ha compiuto 40 anni. La cantante salentina ha festeggiato i suoi "14610 giorni di vita amore e di ‘che c**zo me ne frega'" circondata dall'affetto di amici e famiglia. Dopo aver ricevuto gli auguri social da tanti colleghi come Giuliano Sangiorgi, Giorgia, Vasco Rossi e Loredana Berté, la cantante di Apnea ha festeggiato probabilmente nella sua Puglia. Una festa semplice per celebrare un traguardo così importante insieme alla madre e al fratello, sempre con il ricordo del padre, scomparso nel 2022, nella mente e nel cuore.

Emma spegne le candeline insieme alla sua famiglia

La festa di compleanno di Emma Marrone

"Facciamo sta festa e facciamola bene", ha scritto scritto Emma Marrone sul suo profilo Instagram. La cantante ha soffiato 40 candeline con pochi intimi, un piccolo parti in famiglia organizzato dal fratello. L'occasione era di quelle importanti ma visto la location informale, anche il look era minimal e senza sfarzi. L'artista salentina ha indossato un abito bianco in lino con scollo a barca, evidenziato da una lunga collana e maniche ampie, abbinato a un paio di orecchini a cerchio oro super glamour: un perfetto outfit estivo, anche per una semplice festa in spiaggia o per un compleanno informale come quello di Emma.

Il selfie di Emma Marrone per il suo compleanno

Come in ogni compleanno che si rispetti, non sono mancati anche gli occhiali da festeggiata con la scritta Happy Birthday indossati anche dagli amici di Emma in una foto di rito. Anche la torta è stata poco convenzionale: al posto delle 40 candeline, la cantante ha scelto di mettere il numero 14610, i giorni che compongono questi 40 anni di successi e grandi emozioni. Probabilmente, però, lo scatto più significativo della serata è stato quello con il fratello e la madre Maria, suoi punti di riferimento quotidiani.

Emma, il fratello Francesco e la madre Maria