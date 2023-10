Emma: “La morte di mio padre mi ha devastata. Ho smesso di avere paura, non mi tocca più niente” Emma Marrone ricorda con dolore immutato la scomparsa del padre Rosario: “La sua morte mi ha talmente devastata che adesso non mi fa paura più niente, non mi tocca più niente”.

A cura di Stefania Rocco

Emma Marrone ricorda con dolore immutato la scomparsa del padre Rosario, morto a 67 anni nel 2022. Una morte dolorosa quella dell’uomo che ha trasmesso alla cantante la passione per la musica, colui che l’ha incoraggiata a seguire la sua passione, a non smettere mai di credere che sarebbe potuta diventare un lavoro. A un anno dalla morte del genitore, Emma lo ricorda e, soprattutto, racconta l’impatto che quella perdita inaspettata ha avuto sulla sua vita. “Adesso, per assurdo, non ho più paura di niente”, confessa Emma , ospite di Ospite di Gianluca Gazzoli a BSMT.

La morte di Rosario Marrone, Emma: “Ho capito che i veri problemi sono altri”

Quanto accaduto a suo padre ha aiutato Emma a rimettere in prospettiva la sua vita e i piccoli episodi che costellano le sue giornate: “La vita reale mi ha fatto capire che i problemi veri sono altri. In maniera molto cinica o molto reale e cruda, quello che è successo, la morte di mio padre, mi ha talmente devastata, mi ha talmente lasciata col cu*o per terra, spaventata in mezzo al mondo, che adesso, per assurdo, non ho più paura di niente. Cioè, non mi tocca niente. Non ho più paura delle cose della vita, delle persone, di quello che dicono, di quello che pensano. Perché niente può più scalfire il mio cuore”.

Emma: “Ho scoperto che avevo paura di vivere”

“Mi è accaduta una delle cose peggiori che potesse succedere e nella maniera più tremenda e quindi adesso ogni giorno è comunque un regalo, soprattutto perché all’inizio è stata veramente difficile”, ha raccontato ancora Emma, tornando con la mente al periodo seguito alla scomparsa del padre, uno dei più difficili di tutta la sua vita, “Ho avuto anche dei problemi. Ero talmente destabilizzata che non riuscivo a fare le cose. Mi sono resa conto che non è che avevo paura di morire: avevo paura di vivere”.