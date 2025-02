La prima foto dei cantanti di Sanremo: cosa ci rivela lo scatto di gruppo

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Ogni anno, tradizione vuole che i cantanti in gara al Festival di Sanremo scattino una foto di gruppo assieme al conduttore per TV Sorrisi e Canzoni, la rivista che una settimana prima della gara pubblica i testi delle canzoni, fino a quel momento top secret. È un rituale importante, che segna ufficialmente l'inizio del conto alla rovescia: significa che la kermesse è davvero vicina e che per tutti è tempo di ultimare i preparativi e di salire sul palcoscenico. Molta curiosità da parte del pubblico ruota attorno a ciò che gli artisti indosseranno in scena. Il look è una parte essenziale per l'esibizione e per la comunicazione, è un aspetto che viene studiato in ogni minimo dettagli assieme a professionisti dello styling. Nulla viene lasciato al caso, affinché ci sia una certa coerenza di immagine. Ovviamente, gli outfit restano top secret fino all'ultimo, ma la copertina di TV Sorrisi e Canzoni può nascondere qualche indizio, su ciò che si vedrà poi nelle fatidiche cinque serate del Festival.

Cosa indosseranno sul palco gli artisti in gara

Noemi negli ultimi anni è salita più volte sul palco dell'Ariston e ha abituato i fan e il pubblico a look sempre elegantissimi. Nel 2021 è stata una delle meglio vestite e anche nel 2022 ha incantato con una serie di creazioni sofisticate e glamour da vera diva. La cantante ha acquisito uno stile sempre più chic e femminile nel tempo, ma c'è una cosa a cui non ha mai rinunciato: i suoi iconici capelli rossi. La chioma rossa spicca sulla copertina della rivista e possiamo dire con certezza che sul fronte haistyle non ci sarà alcun azzardo, durante le serate sanremesi. Dopo i toni chiari e i dettagli sparkling del 2021 e 2022, potrebbe però abbandonare questa immagine a vantaggio di qualcosa di più strong: in foto infatti spicca vestita di un rosso aranciato molto acceso. Potrebbe replicare nuances vivide e quasi fluo anche sul palco.

Noemi in Alberta Ferretti a Sanremo 2022

Colori neutri per Clara e Gaia, che in foto sfoggiano entrambe abiti color carne. Dettagli di peluche sui polsi e sul colletto per Rose Villain, che se replicasse questa scelta anche sul palco darebbe una spinta importante al FantaSanremo: tra i Bonus di quest'anno, infatti, ci sono +10 punti per outfit piumati! Fedez prosegue sulla strada del black&white, proposto anche nella foto condivisa sul suo profilo per ufficializzare la presenza in gara.

Giorgia in Dior a Sanremo 2023

Come lui Achille Lauro, uno dei più trendy visti sul palco dell'Ariston negli ultimi anni. Ma non è più l'Achille Lauro della tutina trasparente: quest'anno il filo conduttore sembra essere il gessato, presente sia nella foto di gruppo che in quella pubblicata sui propri canali social. Decisamente stiloso. Non rinuncia al casual Tony Effe, mentre Giorgia sceglie un tocco bon ton: è una delle poche a puntare sul corto sul palco dell'Ariston, piuttosto che sul tradizionale abito lungo che ci si aspetterebbe da una diva come lei.

Achille Lauro in Gucci a Sanremo 2021

Elodie, trasformista che ama giocare con la moda e lo stile, quando è in scena non ha mai paura di osare: nella foto ha scelto un completo oversize in toni scuri, ma c'è da aspettarsi sicuramente qualche sorpresa più audace da lei. Irama in questi anni, affiancato dai suoi stylist ha trasformato il suo stile. Dopo i look dark e apocalittici di Sanremo 2022 ha virato nel 2024 verso qualcosa di più minimal, in total black. Probabilmente seguirà questa strada anche quest'anno: difficilmente lo vedremo puntare su note di colore.

Elodie in Valentino Couture a Sanremo 2023