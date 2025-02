FantaSanremo 2025, quanti punti valgono i look dei cantanti sul palco

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Elodie in Atelier Versace, Sanremo 2023

Sanremo è alle porte e questo significa che è anche il momento del Fantsanremo. Il gioco è diventato un rituale collettivo essenziale per gli appassionati del Festival, che amano sfidarsi a colpi di bonus e malus, cercando anche di trovare il nome più divertente possibile per la propria squadra. Quest'anno il regolamento è leggermente cambiato e dà la possibilità, ai giocatori, di inserire due riserve in aggiunta ai cinque artisti della squadra, per un totale di 7. Inoltre, consente di cambiare questi nomi più volte, anche durante lo svolgimento stesso della gara, serata dopo serata. Resta il meccanismo di base secondo cui si perdono o acquistano punti in base a ciò che i cantanti della propria squadra fanno sul palco: vale tutto, anche quello che scelgono di indossare.

Quali sono i colori che regalano punti al FantaSanremo

In passato il colore dei look è stato determinante, nell'acquisizione dei punti. Nel 2024 i cantanti in gara si sono presentati sul palco mostrando una certa predilezione per il nero: proprio il monocromatico valeva ben 10 punti al FantaSanremo. Anche nel 2022 il monocolore aveva riscosso successo. Quest'anno per ogni serata verrà svelato un colore che dovrà essere presente nell’outfit per ottenere il bonus della serata stessa: in palio la possibilità di guadagnare +10 punti.

Annalisa in Dolce&Gabbana, Sanremo 2024

Quali sono i look che regalano bonus al FantaSanremo

I Bonus presenti nel regolamento del FantaSanremo 2025 non hanno a che fare solo col colore dei look dei cantanti in gara. Valgono anche altre scelte di stile, in particolare:

10 punti per il cambio di outfit, esclusi gli accessori

10 punti se c'è un fiore vero o finto tra i capelli

10 punti per outfit e/o accessori piumati

bonus extra di 10 punti se l'artista mette il rossetto a un proprio manifesto (ad esempio quello del tour) per le vie di Sanremo.

Noemi in Alberta Ferretti, Sanremo 2022

I Malus: le scelte di stile che fanno perdere punti

Al momento nel regolamento non compaiono Malus legati alle scelte di stile dei cantanti in gara, ma non è detto che ci siano solo Bonus, legati al look. Un'altra novità del Fantasanremo 2025, infatti, è la presenza di Bonus e Malus segreti: Scapezzolate, Borsette rubate, Occhiali da sole e simili resteranno segreti fino a poco prima di ogni serata e saranno validi solo per la serata corrispondente al giorno in cui verranno svelati. Magari, qualche penalizzazione relativa agli outfit verrà inserita tra quelli, dunque occhi sempre aperti!