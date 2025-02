Giulia De Lellis: “A Sanremo indosserei un abito corto, quest’anno ci sarò per supportare Tony Effe”

video suggerito

A cura di Marco Casola

Giulia De Lellis

Da poco Giulia De Lellis ha compiuto 29 anni. Li ha festeggiati in rosso e con tutte le sue fan, accorse per avere un autografo, durante il lancio da Sephora della collezione del suo marchio beauty Audrer. Dopo l'impegno di lavoro ha però trovato il tempo per celebrare il compleanno con i propri cari, organizzando una cena intima con gli amici e il compagno, il rapper Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda. Ormai i due non mantengono più il riserbo sulla relazione, erano anche insieme alle sfilate di Milano e (forse) li rivedremo insieme a Sanremo, dove lui parteciperà in gara. Abbiamo incontrato Giulia De Lellis e con lei abbiamo scambiato quattro chiacchiere, parlando di make up, tendenze del momento, della sua relazione con Tony Effe, e provato a immaginare una futura partecipazione sul palco di Sanremo (in abito corto).

Giulia De Lellis alla sfilata a Parigi di Alexandre Vauthier

De Lellis, quando parla del suo marchio e del make up, è un fiume in piena: la passione per il mondo della bellezza è chiara. La palesa in ogni frase scandita con entusiasmo. Al momento dell'intervista indossa un cozy look, con maxi cardigan dai profili furry e pantaloni coordinati in lana color panna, scarpe dal tacco basso Chanel e un trucco dal finish naturale. Il look scelto per l'occasione, essenziale ma ben studiato, in qualche modo racconta la sua personalità, quella di una giovane donna forte e tenace, decisa e caparbia, una perfezionista che non lascia nulla al caso. Allo stesso tempo è naturale, cordiale e alla mano, quando parla, lo fa senza filtri, a differenza di molte colleghe non sembra recitare una parte. La sua è una semplicità ponderata, senza sbavature, come il suo make up. Forse è questo il segreto che l'ha portata ha raggiungere più di 5 milioni di follower su Instagram e a lanciare un brand beauty venduto in una delle catene più celebri al mondo.

Il cozy look di Giulia De Lellis

Quest’anno hai trascorso il tuo compleanno a lavoro? Che compleanno è stato?

Siamo arrivati con Audrer negli store Sephora e nel loro sito online. Era una cosa che aspettavo da tempo, volevo questo regalo per i miei 29 anni e a tutti i costi ho voluto organizzare il primo evento nella città in cui sono nata. Ho amato tutti i miei compleanni e per ognuno ho un ricordo particolare, però questo lo ricorderò in maniera un po' più importante. È stato bello, è stato emozionante, è stata una grande soddisfazione, perché sognavo di avere il mio brand di cosmesi su quegli scaffali da quando ancora il brand non esisteva. Ho trascorso tutto il giorno con tutte le persone che mi sono venute a trovare e a fare gli auguri in store, poi la sera ho organizzato una cena in famiglia.

Make up jelly o finish matt, cosa preferisci per le labbra?

Dipende tutto da come mi sveglio, ho uno stile un po' camaleontico. Ci sono dei giorni in cui voglio essere più luminosa, dei giorni in cui mi funziona più il matte. Penso al mio make up in base a come mi sveglio. Non ho preferenze particolari.

Giulia De Lellis

Trend make up per l’inverno: quali i colori da scegliere e i must have per la skincare?

Quest'anno sta spaccando, in realtà già da un po', il bordeaux e il color vinaccia. Infatti non a caso Cocoa, il rossetto che abbiamo lanciato, ma anche Cherry, hanno questo punto di bordeaux di rossiccio, di mattonato che che va molto. Queste sono anche le tonalità più vendute. Per quanto riguarda la skincare sono molto felice che quest'anno ci sia un trend della skincare minimalista, quindi pochi prodotti semplici da utilizzare ma che fanno quello che dicono.

Tra i make up trend del momento qual è il tuo preferito e quale proprio non ti piace?

Ho detestato la moda delle sopracciglia decolorate. Io che ce l'ho super nere e scure, le mie sopracciglia sono importanti e molto folte, quella fase l'ho sofferta un po', quel trend non era proprio per me. A parte questo per me era proprio un trend brutto da vedere, però quelli sono sono gusti, ma su di me sarebbe impensabile. Un trend che invece ho adorato è quello Choco Cherry, con labbra color Coca-Cola, sui tono del cioccolato e della ciliegia.

Giulia De Lellis nella campagna Audrer

Oggi il mondo del beauty parla a tutti, finalmente senza distinzione di genere o di età, tu ad esempio hai inserito un ragazzo nella tua ultima campagna.

Per me il trucco e la skincare sono di tutti, perché più che un gesto per sentirci più belli, un gesto che per alcuni è superficiale, per me invece è un piccolo atto d'amore nei riguardi di noi stessi. Truccarsi, o prendersi cura della pelle, è un gesto che personalmente mi fa sentire più felice, che spero possa far sentire meglio e più felici, non sono più belli, le persone che lo fanno. Non a caso io metto sempre degli uomini nelle campagne del mio brand. Per me make up e skincare sono per tutti, sono per chi lo vuole, per chi vuole sentirsi meglio.

Il tuo compagno utilizza il make up? Magari gli dai dei suggerimenti per quanto riguarda la skincare?

Allora sono sicura che da lui non mi farei mai truccare, sono pochissime le persone che mi truccano. Lui di base è molto fortunato e non ha ha particolari esigenze, sicuramente non si farebbe problemi ad usare il make up laddove ci fosse bisogno. Lui però è più per la skincare che per il make up.

Giulia De Lellis al lancio dello show Red Carpet

Giulia De Lellis prima e dopo: guardando indietro, come sei cambiata se parliamo di trucco e stile?

Sono sempre stata una fanatica del make up, lo utilizzo da che ho avuto il permesso dalla mia famiglia per farlo, fosse stato per me probabilmente mi sarei messa il lucida labbra pure per andare alle elementari. Per fortuna ho avuto una serie di freni inevitabili, però non ho mai fatto grandi cose mostruose, non ho mai avuto un'era buia, almeno che io ricordi. Per esempio mia sorella è stata peggio di me, lei ha avuto quella fase di matita super nera oppure della terra arancione sulle guance.

Un errore del passato in fatto di stile, che non rifaresti?

Io ho sempre osato poco, ho sempre avuto make up molto naturali. Sicuramente ricordo una fase con delle bande di eyeliner esagerate a tutte le ore del giorno e in ogni situazione, oppure ho avuto la fase del mascara talmente carico che sembrava avessi dei ragni al posto delle ciglia, però ecco a parte queste due o tre cose, amando io un make up con finish molto più naturale, non ho mai fatto cose troppo estreme o con colori troppo eccentrici.

Giulia De Lellis ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024

Il fenomeno dei baby influencer e della skincare fatta sin da piccoli è in forte espansione, tu cosa ne pensi e come ti comporteresti con tua figlia o tuo figlio?

Sono dell'idea che prendersi cura della propria pelle non sia sbagliato ed educare i nostri figli, nel mio caso io non ho figli, però magari penso alle mie nipotine, a prendersi cura di loro non è sbagliato, ovviamente tutto nei limiti, una bambina non ha le necessità di una donna più grande. In generale credo che la pelle vada ascoltata e vada rispettata, non bisogna seguire trend, ma bisogna rispettare ed ascoltare la nostra pelle. Ai miei figli insegnerò sì a prendersi cura della propria pelle, ma con i giusti tempi, rispettandola e ascoltandola. Il troppo in tutte le situazioni non serve. Però la giusta dose, con i giusti prodotti, alla giusta età, assolutamente sì. Trovo sicuramente eccessive le situazioni in cui bambini così piccoli fanno mille step di skincare, non serve.

Quest'anno ci sarai a Sanremo?

Quest'anno parteciperò a Sanremo, sarò in gara con un brano pazzesco (ride n.d.r). No, non capisco perché ancora non riesco a cantare in pubblico, altrimenti avrei partecipato volentieri. Magari in futuro, se continuo a lavorare su questa cosa… Mi sono fatta aiutare dallo psicologo ma niente. Non ce la faccio proprio a cantare in pubblico, per me il canto è una cosa troppo intima. Però magari chissà un giorno mi sveglierò e farò la cantante, una cosa che ci si può tranquillamente aspettare da una come me.

Scherzi a parte sarai a Sanremo dietro le quinte per supportare il tuo compagno?

Per supportare Nicolò ci sarò. Sono molto emozionata per lui, è una bellissima vetrina, quindi l'emozione è inevitabile.

Giulia De Lellis con Tony Effe alla sfilata di PDF alla Milano Fashion Week uomo

Mettiamo il caso che l'anno prossimo sul palco dell'Ariston ci sali, magari come cantante o come conduttrice. Quale make up scegli?

Mi farei dei glam pazzeschi, sempre molto naturali, però d'impatto. Magari farei anche un make up con 1000 step, però impercettibili, che diano quell'effetto finale un po' da Diva super curata, però allo stesso tempo che non mi stravolgono troppo. Rimarrei comunque fedele a me stessa. Però ovviamente, la parola chiave è una figa pazzesca.

Che abio indossereti?

Per quanto riguarda l'abito probabilmente tutti si aspetterebbero da me un vestito lungo, cosa che probabilmente non farei, sia per la scalinata, dato che potrebbe essere pericoloso e scomodo, sia perché sono diversamente alta. E poi per stupire un po' mi divertirei con degli abiti corti, particolari e un po' originali.