Tutti in bianco a Sanremo 2022: da Achille Lauro a Blanco, i Big in versione candida sul palco

Si è conclusa la 72esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Brividi di Mahmood e Blanco, due artisti giovanissimi diventati ormai il simbolo di una generazione libera. Ora che ogni Big ha portato a termine il suo percorso sanremese, è possibile tirare le somme, soprattutto in fatto di stile. Tra gesti al limite dello scandalo, dettagli sopra le righe e accessori scintillanti, a trionfare sul palco dell'Ariston sono stati i look total white. Molti dei Big hanno puntato sul bianco per le loro performance, come se avessero sentito il bisogno di purezza e candore in un mondo dominato sempre di più da continue provocazioni e trasgressioni. Ecco chi sono gli artisti che durante le serate della kermesse canora hanno scelto l'essenzialità del bianco e il significato simbolico che hanno dato al loro outfit "angelico".

Elisa e il trionfo della purezza al Festival di Sanremo

Quando si parla di total white al Festival di Sanremo 2022, non si può che fare riferimento a Elisa, che per le 4 esibizioni ha scelto sempre degli eterei outfit bianchi firmati da Pierpaolo Piccioli di Valentino. Niente tacchi, make-up in tinta e abiti da dea: la cantante ha incantato con la sua luce, dando prova del fatto che si può sorprendere anche con estrema semplicità.

I look non solo si ispiravano alla sua prima esperienza sanremese del 2001 ma intendevano anche portare un tocco di purezza sul palco dell'Ariston. A seguire il suo esempio, anche Hu, elegantissima in due completi bianchi di Zegna e MM6 Maison Margiela: fatta eccezione per la serata delle cover e per la finale, si è sempre vestita a contrasto con il "compagno di viaggio" Highsnob, come se i due volessero simboleggiare il bene e il male, il giorno e la notte, l'angelo e il demone, la luce e l'oscurità.

Il significato simbolico dei look bianchi di Aka7even e Sangiovanni

Gli uomini del Festival non sono stati da meno in fatto di stile e in diverse occasioni hanno optato per un candido total white. È il caso di Achille Lauro, che ha sfoggiato un completo bianco di Gucci durante la performance con Loredana Berté, in occasione della quale si è "spogliato" dalle provocazioni e ha messo in mostra tutta la sua sensibilità per chiedere scusa al genere femminile.

Non sorprende, dunque, che per dare spazio a un messaggio tanto toccante abbia optato proprio la purezza del bianco. A seguire il suo esempio, anche i due ex di Amici, Aka7even e Sangiovanni.

Il primo, elegantissimo in un completo bianco di Stella McCartney, ha lasciato "parlare" le scritte ricamate su giacca e pantaloni (un omaggio ad Alex Baroni), il secondo, invece, ha scelto il total white con pantaloni e kilt come simbolo della sua evoluzione artistica, il momento in cui si è liberato dalla forma e ha incontrato la purezza.

Mahmood e Blanco, gli eterei look bianchi degli enfants prodiges di Sanremo

Come non parlare degli "enfants prodiges" di questo Festival, Mahmood e Blanco? Oltre ad aver trionfato con Brividi, hanno fatto sognare il pubblico con i loro look eterei, moderni, genderless, glamour, diventando un simbolo di libertà. Mahmood ha sfoggiato un look total white firmato Ann Demeulemeester durante la terza serata, trasformandosi nella parte "angelica" del duo al fianco di un Blanco che col suo mantello nero è diventato una sorta di "signore della notte.

Il giovane Blanchito ha invece puntato sul total white per la finale: da sempre non ha mai considerato la nudità un problema e all'Ariston è riuscito a "spogliarsi" pur rimanendo vestito. L'impalpabile camicia di pizzo trasparente indossata per il trionfo ha lasciato intravedere il tatuaggio sul petto dell'angelo con la corona di spine, il simbolo della duplice natura umana, che in sé fonde inferno e paradiso, luce e ombra. Blanco, così come Mahmood, sono "andati in bianco" e, nonostante il loro candore, sono riusciti a lasciare intravedere anche il lato più oscuro ma allo stesso tempo affascinante del loro animo.