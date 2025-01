video suggerito

Francesca Fagnani: "La domanda su chi riportare in vita è un mio desiderio, vorrei rivedere mia madre" Francesca Fagnani si racconta in un'intervista nella quale svela che, dietro ad alcune delle sue domande, si nasconde anche un desiderio personale, soprattutto l'ultima con la quale chiude quasi tutti gli incontri con i suoi ospiti.

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Fagnani è una delle giornaliste più note dello spettacolo italiano, Belve è diventata una trasmissione iconica e, infatti, anche le domande che vengono poste durante le interviste, sono entrate nell'immaginario comune. Intervistata da Novella2000 la giornalista ha spiegato anche la genesi di alcuni quesiti che pone ai suoi ospiti, svelando anche che alcuni sono dei suoi intimi desideri.

Le interviste graffianti di Belve

Alla domanda iconica su che belva si sente, la giornalista risponde con estrema sincerità: "Un jack russell. Uno di quei cagnolini che fa le feste. Ti morde e non ti molla più". Un animale innocuo, tutto sommato, sebbene le sue interviste siano particolarmente note per essere graffianti, e alcuni non sono riusciti a portarla avanti, come è accaduto a Teo Mammucari che ha deciso di lasciare lo studio: "Ho saputo che le ragioni del disappunto di Teo fossero altre, ma preferisco non commentarle. Non faccio il dopo partita". Eppure, da alcune chiacchierate particolarmente intime, sono nati anche rapporti inaspettati, racconta Fagnani:

È più probabile che, anziché svanire, un rapporto di amicizia nasca, a Belve. Come con Asia Argento, con la quale, a dispetto di un confronto lì per lì ardimentoso, si è poi creata una bella sintonia. Potrei citare anche Antonella Clerici, Noemi…

In anni di interviste e incontri a tu per tu, su quello sgabello si sono seduti anche personaggi scomodi come Fabrizio Corona: "Mi divertì molto quel gioco. Penso che l'intervista a Corona sia tra le più riuscite". Ma anche personalità che, a detta della giornalista, hanno forse esagerato con qualche racconto:"Forse Sonia Bruganelli che leggeva i giornali con lo zio, a tre anni, sulla spiaggia. O ancora, Flavia Vento che a un anno già nuotava a Sabaudia".

Il desiderio di Francesca Fagnani

Tutte le interviste di Belve si concludono con una domanda, forse la più intima di tutte, quella che svela i desideri e i non detti degli intervistati, ovvero la domanda su chi si desidera portare in vita. Francesca Fagnani svela cosa c'è dietro quel quesito: "Quella domanda cela malinconia, poiché nasce dal mio desiderio inconfessato riavere mia madre, accanto, anche solo per due minuti. Oltre a lei, la mia tata d'infanzia. Direi a entrambe che le amo".