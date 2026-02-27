Elettra Lamborghini a Sanremo interrompe l’intervista per il selfie con gabbiano: “Scusate, ma è troppo importante”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elettra Lamborghini ha fatto scoprire il suo mondo aprendo il suo cellulare alle telecamere di Fanpage.it. Per il format Nel telefono di ha svelato le ultime chat di Whatsapp, mostrato le ultime foto scattate e anche i messaggi di colleghi ricevuti prima della sua esperienza al Festival di Sanremo 2026. L'artista, in gara con il brano Voilà, sta intrattenendo il pubblico anche extra diretta con i suoi racconti sui "festini bilaterali", così come li ha definiti, che non le permettono di dormire la notte. Protagonista del suo cellulare il marito Afrojack: l'ultima foto del profilo e le ultime chat sono con lui.

La telefonata con Afrojack durante l'intervista con Fanpage.it

L'intervista con Elettra Lamborghini per il format Nel telefono di è stata subito interrotta dalla telefonata del marito Afrojack al quale ha subito detto: "Sto facendo un'intervista, ti richiamo appena ho finito. I love you". Il marito, sposato nel 2020, è protagonista dello sfondo del cellulare di Elettra: "Questa foto mi piace particolarmente perché sono molto in love", ha dichiarato. E anche dell'ultima chiamata, e dell'ultimo messaggio inviato su whatsapp: "Dopo le chiamate noi ci mandiamo i cuori". Anche l'ultimo vocale mandato o ricevuto tira in ballo il dj: "Mentre facciamo l'intervista io sto chattando con lui. Meglio che non lo faccio sentire comunque, impreco". L'ultima ricerca su Google della Lamborghini è per la sua esibizione a Sanremo: "Ballerine body bianco tacchi. Un outfit per il corpo di ballo, indosserò un abito e voglio essere sicura che i miei ballerini siano vestiti a modo", ha rivelato prima di mostrare gli ultimi messaggi Instagram ricevuti, uno da Radio Bruno, uno da una fan.

Il selfie con il gabbiano per il Fantasanremo

Anche la presenza di un gabbiano all'esterno della stanza ha rubato la scena e catturato l'attenzione di Elettra Lamborghini durante l'intervista. La cantante ha interrotto tutto per scattarsi un selfie con il gabbiano: "Sono nel bel mezzo di un'intervista ma devo fare la foto con il gabbiano. Scusate, ma è troppo importante fare questa foto per me", ha dichiarato prima di farsi scattare la foto. Il gesto nasce da un bonus del Fantasanremo: postare sui social il selfie con il gabbiano vale ai concorrenti la bellezza di 20 punti bonus.

Il messaggio di Emma Marrone prima di Sanremo

L'ultimo artista con cui ha messaggiato è Emma Marrone. "Mi ha scritto "Daje tutta, stupenda". Che carina, le scrivo "Ti amooo", le parole ai microfoni di Fanpage.it prima di raccontare di non avere foto del profilo whatsapp: "Devi sapere che io sono furba, non ho niente. La gente mi chiama di continuo, e io odio questa cosa. Sono ingenua, rispondo perché penso che è un familiare".