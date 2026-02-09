Lady Gaga al Super Bowl omaggia la cultura latina: il significato della spilla-fiore

Lady Gaga si è esibita al Super Bowl assieme a Bad Bunny. La cantante col suo look ha voluto rendere omaggio proprio all’amico e collega portoricano.

Lady Gaga

Lady Gaga si è esibita al Super Bowl condividendo il palco con Bad Bunny, l'uomo del momento. L'artista, il super ospite dell'attesissimo evento, è entrato nella storia del halftime come primo artista a cantare interamente in lingua spagnola. Il tradizionale show musicale è andato in scena al Levi’s Stadium di Santa Clara in California, come momento di intrattenimento durante la finale di football tra New England Patriots e Seattle Seahawks. È di tradizione, infatti, "spezzare" il match con un momento di intrattenimento musicale, l'Halftime Show per l'appunto, che anno dopo anno ha visto esibirsi grandi star internazionali. Quest'anno è toccato a Bad Lunny accompagnato da Ricky Martin e Lady Gaga. Per la serata di festa, la cantante ha scelto un look spagnoleggiante.

Il look di Lady Gaga al Super Bowl

Se nel 2017 Lady Gaga era stata l'ospite principale del Super Bowl, stavolta ha condiviso il palco con un artista che ama molto e per cui ha speso parole di grande stima e affetto. Bad Bunny, infatti, ha portato a casa pochi giorni fa un prestigioso Grammy Award. Era presente anche Lady Gaga alla serata e si è detta felicissima per la vittoria dell'amico e collega portoricano. Mentre quest'ultimo si è esibito con un look monocromatico, Lady Gaga ha puntato tutto sul colore.

Lady Gaga e Bad Bunny

Look custom per lei: un vestito personalizzato realizzato da Luar. La scelta di questo brand è significativa e conferma quanto la cantante sia vicina a Bad Bunny, al suo mondo. È infatti uno stilista in dipendente dominicano, dunque indossando una sua creazione ha espresso nuovamente vicinanza al suo partner di scena, al suo background latino. È un abito celeste che ricalca i modelli indossati dalle ballerine di flamenco, danza tipica spagnola.

Leggi anche Bad Bunny fa la storia al Super Bowl: il messaggio nascosto nel numero 64

Lady Gaga in custom Luar, spilla Piers Atkinson

Sulla pagina ufficiale di Luar c'è una foto di Lady Gaga al Super Bowl e la didascalia recita: "Grazie per questo momento storico. Per la cultura e per tutti gli immigrati: ecco come ci uniamo". L'artista ha completato il look con dettagli rosso fuoco: le scarpe con cinturino alla caviglia, il rossetto, persino lo smalto e ovviamente la vistosa spilla floreale. Anche questa è una creazione personalizzata ed è un tributo a Bad Bunny e alle sue radici. Si tratta infatti del Flor de Maga, fiore nazionale di Porto Rico: l'accessorio è stato realizzato da Piers Atkinson. L'omaggio alla cultura latina non è piaciuto al Presidente Trump, che infatti su Truth Social ci è andato giù pesante, criticando soprattutto Bad Bunny e definendo il suo show "uno schiaffo in faccia alla grandezza dell’America".