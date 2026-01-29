Nuovi video mostrano agenti ICE picchiare Alex Pretti a Minneapolis 11 giorni prima di ucciderlo

Undici giorni prima di essere ucciso da un agente un agente dell'ICE a Minneapolis, Alex Pretti ebbe già un violento alterco con membri della milizia dell'Immigration and Customs Enforcement: nelle scorse ore infatti è stato diffuso un video inedito che mostra l'infermiere di 37 anni intento a contestare animatamente alcuni agenti federali. Il filmato, della durata di circa due minuti, è stato pubblicato da The News Movement, un'agenzia di stampa digitale.

I fatti ripresi nel video risalgono al 13 gennaio: sempre tra le strade di Minneapolis, si può vedere Pretti contestare pacificamente contro la presenza di truppe dell'ICE (è l'uomo che grida: "Fuck you, fuck you" e poi dà un calcio a un fanale posteriore di un'auto) e poco dopo un agente uscire da un suv e buttarlo a terra, aiutato da alcuni colleghi. Ciò che non è chiaro è che cosa sia successo prima degli eventi riprese dalle telecamere e che cosa abbia provocato quella situazione di forte tensione, tra fischi, suoni di clacson e un'evidente protesta da parte della comunità locale.

Pretti sembra riuscire liberarsi dalla presa: si alza, rimane sul posto, mentre loro si allontanano. Nello scontro, gli agenti strappano la giacca dell'infermiere, mostrando quella che sembra essere una pistola. Secondo quanto riferito dai media dopo la sparatoria, il 37enne aveva il permesso di portare con sé armi. Armi che, tuttavia, come emerge dal video, non ha mai toccato durante o dopo lo scontro con gli agenti.

Come riferisce il Guardian, Steve Schleicher, il legale che rappresenta la famiglia di Pretti, ha dichiarato in un comunicato: "Giorni prima che Alex fosse ucciso per strada, nonostante non rappresentasse una minaccia per nessuno, era stato aggredito violentemente da un gruppo di agenti dell'ICE. Nulla di ciò che è accaduto una settimana prima avrebbe potuto giustificare l'uccisione di Alex". Secondo quanto ha dichiarato un membro della famiglia, nello scontro documentato dal filmato Pretti aveva riportato anche alcune ferite, per le quali non aveva tuttavia ricevuto cure mediche.

Ma non è tutto. A essere diffuso, nelle scorse ore, non è stato solo un filmato dello scontro tra Pretti e gli agenti dell'ICE. Il Minnesota Star Tribune ha infatti pubblicato anche un altro video, girato da un passante, in cui si vedono gli agenti placcare violentemente Pretti. In un terzo filmato, pubblicato su YouTube il giorno stesso dell'aggressione, si nota invece il clima di tensione e rabbia che serpeggiava durante l'operazione di controllo dell'immigrazione in corso a Minneapolis. Tra auto che suonavano il clacson e gente che fischiava per avvisare i passanti della presenza di agenti federali nella zona. In tutti i filmati si vedono gli agenti lanciare gas lacrimogeni sulla folla, mentre tenevano bloccato Pretti a terra.