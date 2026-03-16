Oscar 2026, tutti i vincitori della 98esima edizione: trionfa Una Battaglia dopo l’altra
Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, il Dolby Theatre di Los Angeles ha consegnato le statuette della 98esima edizione degli Academy Awards. Conan O'Brien ha condotto per il secondo anno consecutivo una cerimonia dominata dalla sfida tra due film della Warner Bros: I peccatori di Ryan Coogler, con un record assoluto di 16 candidature che supera persino Titanic, e Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, favorito della vigilia con 13 nomination e una stagione dei premi quasi senza macchie. E, infatti, quest'ultimo si è aggiudicato i premi principali: il miglior film e la miglior regia.
La corsa al miglior film: I peccatori contro Una battaglia dopo l'altra
I peccatori è arrivato alla notte degli Oscar con un primato che non aveva precedenti: 16 candidature, un numero che riscrive i libri di storia e supera i 14 record condivisi da Titanic e All About Eve. Ryan Coogler ha costruito un film che mescola horror, dramma storico e musica blues con una potenza visiva rara, riconosciuta dall'Academy in ogni comparto tecnico e artistico.
Eppure, dalla stagione dei premi emergeva con forza anche Una battaglia dopo l'altra. Paul Thomas Anderson aveva portato a casa il DGA Award, il Golden Globe per la regia e il Critics Choice, mettendo in fila quasi tutti i principali precursori. Il suo film, con Leonardo DiCaprio in uno dei ruoli più discussi dell'anno, era indicato come il grande favorito dai bookmaker alla vigilia della cerimonia. Infatti ha conquistato la maggior parte dei premi aggiudicandosi quello per il miglior film, la miglior regia e anche il miglior attore non protagonista, oltre a quelli in altre categorie.
Miglior attore: il caso Chalamet e la rimonta di Michael B. Jordan
Timothée Chalamet era partito come il candidato più solido della categoria, reduce da una doppia vittoria al Critics Choice e ai Golden Globe per Marty Supreme, il film di Josh Safdie in cui interpreta il campione di ping pong Marty Reisman. Ma la corsa si è complicata nelle settimane precedenti alla cerimonia per le sue dichiarazioni su "opera e balletti". Alla vigilia, le quote dei bookmaker erano scivolate: Jordan era diventato co-favorito, e la categoria la più aperta tra quelle principali.
Chi ha vinto gli Oscar 2026: tutti i vincitori
Di seguito la lista completa di tutti i vincitori della 98esima edizione degli Oscar:
Miglior film
Bugonia
F1 – Il film
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners – I peccatori
Train Dreams
Miglior regia
Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l'altra
Joachim Trier – Sentimental Value
Ryan Coogler – Sinners – I peccatori
Miglior attore protagonista
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l'altra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners – I peccatori
Wagner Moura – The Secret Agent
Miglior attrice protagonista
Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Miglior attore non protagonista
Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l'altra
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners – I peccatori
Sean Penn – Una battaglia dopo l'altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Miglior attrice non protagonista
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners – I peccatori
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l'altra
Miglior sceneggiatura originale
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners – I peccatori
Miglior sceneggiatura non originale
Bugonia
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Una battaglia dopo l'altra
Train Dreams
Miglior film internazionale
The Secret Agent
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sirat
La voce di Hind Rajab
Miglior film d'animazione
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootropolis 2
Miglior fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sinners – I peccatori
Train Dreams
Miglior scenografia
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sinners – I peccatori
Migliori costumi
Avatar – Fuoco e cenere
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Sinners – I peccatori
Miglior trucco e acconciatura
Frankenstein
Kokuho
Sinners – I peccatori
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Miglior montaggio
F1 – Il film
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sentimental Value
Sinners – I peccatori
Miglior colonna sonora originale
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter
Una battaglia dopo l'altra – Jonny Greenwood
Sinners – I peccatori – Ludwig Göransson
Miglior canzone originale
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – Sinners – I peccatori
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams
Miglior sonoro
F1 – Il film
Frankenstein
Una battaglia dopo l'altra
Sinners – I peccatori
Sirat
Migliori effetti visivi
Avatar – Fuoco e cenere
F1 – Il film
Jurassic World – La rinascita
The Lost Bus
Sinners – I peccatori
Miglior casting (nuova categoria)
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
The Secret Agent
Sinners – I peccatori
Miglior documentario
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Miglior cortometraggio documentario
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Miglior cortometraggio
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Miglior cortometraggio d'animazione
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters