Eventi e Festival
video suggerito
video suggerito

Oscar 2026, tutti i vincitori della 98esima edizione: trionfa Una Battaglia dopo l’altra

Al Dolby Theatre di Los Angeles si è tenuta la 98esima edizione degli Oscar 2026. Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson si aggiudica il miglior film e diversi altri premi. Scopriamo tutti i vincitori.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, il Dolby Theatre di Los Angeles ha consegnato le statuette della 98esima edizione degli Academy Awards. Conan O'Brien ha condotto per il secondo anno consecutivo una cerimonia dominata dalla sfida tra due film della Warner Bros: I peccatori di Ryan Coogler, con un record assoluto di 16 candidature che supera persino Titanic, e Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, favorito della vigilia con 13 nomination e una stagione dei premi quasi senza macchie. E, infatti, quest'ultimo si è aggiudicato i premi principali: il miglior film e la miglior regia.

La corsa al miglior film: I peccatori contro Una battaglia dopo l'altra

I peccatori è arrivato alla notte degli Oscar con un primato che non aveva precedenti: 16 candidature, un numero che riscrive i libri di storia e supera i 14 record condivisi da Titanic e All About Eve. Ryan Coogler ha costruito un film che mescola horror, dramma storico e musica blues con una potenza visiva rara, riconosciuta dall'Academy in ogni comparto tecnico e artistico.

Eppure, dalla stagione dei premi emergeva con forza anche Una battaglia dopo l'altra. Paul Thomas Anderson aveva portato a casa il DGA Award, il Golden Globe per la regia e il Critics Choice, mettendo in fila quasi tutti i principali precursori. Il suo film, con Leonardo DiCaprio in uno dei ruoli più discussi dell'anno, era indicato come il grande favorito dai bookmaker alla vigilia della cerimonia. Infatti ha conquistato la maggior parte dei premi aggiudicandosi quello per il miglior film, la miglior regia e anche il miglior attore non protagonista, oltre a quelli in altre categorie.

Leggi anche
Amy Madigan vince l'Oscar, scoppia a ridere e confida: "Discorso pensato mentre mi depilavo le gambe"

Miglior attore: il caso Chalamet e la rimonta di Michael B. Jordan

Timothée Chalamet era partito come il candidato più solido della categoria, reduce da una doppia vittoria al Critics Choice e ai Golden Globe per Marty Supreme, il film di Josh Safdie in cui interpreta il campione di ping pong Marty Reisman. Ma la corsa si è complicata nelle settimane precedenti alla cerimonia per le sue dichiarazioni su "opera e balletti". Alla vigilia, le quote dei bookmaker erano scivolate: Jordan era diventato co-favorito, e la categoria la più aperta tra quelle principali.

Chi ha vinto gli Oscar 2026: tutti i vincitori

Di seguito la lista completa di tutti i vincitori della 98esima edizione degli Oscar:

Miglior film

Bugonia
F1 – Il film
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners – I peccatori
Train Dreams

Miglior regia

Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l'altra
Joachim Trier – Sentimental Value
Ryan Coogler – Sinners – I peccatori

Miglior attore protagonista

Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l'altra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners – I peccatori
Wagner Moura – The Secret Agent

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia

Miglior attore non protagonista

Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l'altra
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners – I peccatori
Sean Penn – Una battaglia dopo l'altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Miglior attrice non protagonista

Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners – I peccatori
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l'altra

Miglior sceneggiatura originale

Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners – I peccatori

Miglior sceneggiatura non originale

Bugonia
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Una battaglia dopo l'altra
Train Dreams

Miglior film internazionale

The Secret Agent
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sirat
La voce di Hind Rajab

Miglior film d'animazione

Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootropolis 2

Miglior fotografia

Frankenstein
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sinners – I peccatori
Train Dreams

Miglior scenografia

Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sinners – I peccatori

Migliori costumi

Avatar – Fuoco e cenere
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Sinners – I peccatori

Miglior trucco e acconciatura

Frankenstein
Kokuho
Sinners – I peccatori
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister

Miglior montaggio

F1 – Il film
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sentimental Value
Sinners – I peccatori

Miglior colonna sonora originale

Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter
Una battaglia dopo l'altra – Jonny Greenwood
Sinners – I peccatori – Ludwig Göransson

Miglior canzone originale

Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied to You – Sinners – I peccatori
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams

Miglior sonoro

F1 – Il film
Frankenstein
Una battaglia dopo l'altra
Sinners – I peccatori
Sirat

Migliori effetti visivi

Avatar – Fuoco e cenere
F1 – Il film
Jurassic World – La rinascita
The Lost Bus
Sinners – I peccatori

Miglior casting (nuova categoria)

Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
The Secret Agent
Sinners – I peccatori

Miglior documentario

The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Miglior cortometraggio

Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva

Miglior cortometraggio d'animazione

Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters

Eventi e Festival
0 CONDIVISIONI
Immagine
Oscar 2026
Tutti i vincitori, trionfa Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson
Amy Madigan vince l'Oscar, scoppia a ridere e confida: "Discorso pensato mentre mi depilavo le gambe"
I look degli Oscar: da Anne Hathaway a Nicole Kidman, sul red carpet piume e strascichi
Notte degli Oscar 2026: dallo speciale su Rai1 con Alberto Matano a Youtube, dove vedere la cerimonia
Jessie Buckley: l'abito della Miglior attrice si ispira a Grace Kelly
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Eventi e Festival
api url views