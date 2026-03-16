Oscar 2026, tutti i vincitori della 98esima edizione: trionfa Una Battaglia dopo l’altra

Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, il Dolby Theatre di Los Angeles ha consegnato le statuette della 98esima edizione degli Academy Awards. Conan O'Brien ha condotto per il secondo anno consecutivo una cerimonia dominata dalla sfida tra due film della Warner Bros: I peccatori di Ryan Coogler, con un record assoluto di 16 candidature che supera persino Titanic, e Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, favorito della vigilia con 13 nomination e una stagione dei premi quasi senza macchie. E, infatti, quest'ultimo si è aggiudicato i premi principali: il miglior film e la miglior regia.

La corsa al miglior film: I peccatori contro Una battaglia dopo l'altra

I peccatori è arrivato alla notte degli Oscar con un primato che non aveva precedenti: 16 candidature, un numero che riscrive i libri di storia e supera i 14 record condivisi da Titanic e All About Eve. Ryan Coogler ha costruito un film che mescola horror, dramma storico e musica blues con una potenza visiva rara, riconosciuta dall'Academy in ogni comparto tecnico e artistico.

Eppure, dalla stagione dei premi emergeva con forza anche Una battaglia dopo l'altra. Paul Thomas Anderson aveva portato a casa il DGA Award, il Golden Globe per la regia e il Critics Choice, mettendo in fila quasi tutti i principali precursori. Il suo film, con Leonardo DiCaprio in uno dei ruoli più discussi dell'anno, era indicato come il grande favorito dai bookmaker alla vigilia della cerimonia. Infatti ha conquistato la maggior parte dei premi aggiudicandosi quello per il miglior film, la miglior regia e anche il miglior attore non protagonista, oltre a quelli in altre categorie.

Miglior attore: il caso Chalamet e la rimonta di Michael B. Jordan

Timothée Chalamet era partito come il candidato più solido della categoria, reduce da una doppia vittoria al Critics Choice e ai Golden Globe per Marty Supreme, il film di Josh Safdie in cui interpreta il campione di ping pong Marty Reisman. Ma la corsa si è complicata nelle settimane precedenti alla cerimonia per le sue dichiarazioni su "opera e balletti". Alla vigilia, le quote dei bookmaker erano scivolate: Jordan era diventato co-favorito, e la categoria la più aperta tra quelle principali.

Chi ha vinto gli Oscar 2026: tutti i vincitori

Di seguito la lista completa di tutti i vincitori della 98esima edizione degli Oscar:

Miglior film

Bugonia

F1 – Il film

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners – I peccatori

Train Dreams

Miglior regia

Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l'altra

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners – I peccatori

Miglior attore protagonista

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l'altra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners – I peccatori

Wagner Moura – The Secret Agent

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Miglior attore non protagonista

Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l'altra

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners – I peccatori

Sean Penn – Una battaglia dopo l'altra

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Miglior attrice non protagonista

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners – I peccatori

Teyana Taylor – Una battaglia dopo l'altra

Miglior sceneggiatura originale

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners – I peccatori

Miglior sceneggiatura non originale

Bugonia

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Una battaglia dopo l'altra

Train Dreams

Miglior film internazionale

The Secret Agent

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirat

La voce di Hind Rajab

Miglior film d'animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootropolis 2

Miglior fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

Sinners – I peccatori

Train Dreams

Miglior scenografia

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

Sinners – I peccatori

Migliori costumi

Avatar – Fuoco e cenere

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

Sinners – I peccatori

Miglior trucco e acconciatura

Frankenstein

Kokuho

Sinners – I peccatori

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Miglior montaggio

F1 – Il film

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

Sentimental Value

Sinners – I peccatori

Miglior colonna sonora originale

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Nel nome del figlio – Max Richter

Una battaglia dopo l'altra – Jonny Greenwood

Sinners – I peccatori – Ludwig Göransson

Miglior canzone originale

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied to You – Sinners – I peccatori

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Train Dreams

Miglior sonoro

F1 – Il film

Frankenstein

Una battaglia dopo l'altra

Sinners – I peccatori

Sirat

Migliori effetti visivi

Avatar – Fuoco e cenere

F1 – Il film

Jurassic World – La rinascita

The Lost Bus

Sinners – I peccatori

Miglior casting (nuova categoria)

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

The Secret Agent

Sinners – I peccatori

Miglior documentario

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Miglior cortometraggio

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Miglior cortometraggio d'animazione

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters