Quali saranno i trend di viaggio del 2026, dalle esperienze all’alba ai tour a piedi

Dicembre non è solo il mese associato alle feste di Natale, è anche il momento dell'anno in cui si "tirano le somme", così da capire cosa è andato storto e cosa, invece, può migliorare. In molti, inoltre, si danno alle previsioni più svariante, anticipando quelli che saranno alcuni dei trend più gettonati del nuovo anno. A farlo, ad esempio, è stata l'agenzia di viaggi GetYourGuide che, dopo aver analizzato i dati di ricerca dei clienti, ha rivelato la sua prima Hidden Trends List, ovvero la lista delle esperienze che i viaggiatori vorrebbero provare nel 2026: ecco quali sono.

Dal birdwatching ai tour a piedi

La Hidden Trends List di GetYourGuide anticipa le tendenze travel destinate a spopolare nel 2026, visto che al momento sembra che i turisti organizzino le vacanze in base alle esperienze che vogliono provare. Tra le tipologie di viaggio più richieste c'è quella che prevede intere giornate trascorse a fare birdwatching, ovvero a guardare gli uccelli immersi nella natura. Se fino a qualche tempo fa sembrava un hobby noioso e antiquato, ora è diventato un passatempo super cool, basti pensare al fatto che mete come le isole Daymaniyat in Oman, il parco nazionale Cat Ba in Vietnam e il Doi Inthanon in Thailandia hanno registrato migliaia di prenotazioni nell'ultimo anno. La seconda esperienza da provare è quella dei tour a piedi con una guida locale, l'ideale per conoscere la vera anima di una città e per scoprire i veri ristoranti tipici del luogo. Il loro punto forte? Sono gratuiti, le guide vengono pagate solo con le mance.

Il fascino del turismo gastronomico

In crescita è anche il turismo gastronomico: il cibo non è più solo un dettaglio, è il motivo principale per cui le persone viaggiano. C'è chi vuole visitare un paese per il suo caffè, chi fa tappa in tutti i ristoranti tipici e chi, invece, preferisce lo street food, la cosa certa è che le ricette locali vengono considerate al pari dei musei. Molto gettonate, inoltre, le esperienze all'alba, dai giri in mongolfiera nel cielo di Marrakech alle colazioni "con vista" come quella organizzata in compagnia delle scimmie sul Monte Batur a Bali. Tra i travel trend del 2026, infine, non possono mancare i laboratori e i workshop che insegnano qualcosa di tipico, degli esempi? Lezioni di cucina per imparare a preparare i bagel di New York oppure corsi per forgiare una spada da samurai nel cuore del Giappone.