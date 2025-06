video suggerito

Fausto Leali: “Una donna mi distrusse l’auto con il cric. Non ho mai avuto il Parkinson, era una fake news” Fausto Leali si è raccontato a La Volta Buona in onda mercoledì 25 giugno. Dal racconto di un episodio legato al suo passato, fino alla smentita di una fake news circolata su di lui. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fausto Leali, ospite de La Volta Buona in onda mercoledì 25 giugno, ha ricordato un episodio del suo passato e della sua storia d'amore con Germana Schena. Ha poi smentito una fake news che sosteneva che fosse affetto dal morbo di Parkinson.

Fausto Leali sull'infedeltà: "Sono un debole, mi lasciavo trascinare"

Ospite di Caterina Balivo, Fausto Leali ha risposto ad alcune domande legate a un episodio del suo passato, quando una donna "gli fracassò l'auto con il cric" perché lo cercò in albergo "ma non era solo". Il cantante ha spiegato che quando aveva vent'anni si spostava spesso per via del lavoro e una sera conobbe una ragazza: "Mi invitò a casa sua, il testosterone era forte e nacque questa situazione. Una serata e via". L'artista, però, era in compagnia della sua fidanzata dell'epoca, che dormiva con lui in albergo. "Questa qui mi aveva detto che non ci saremmo visti più. Una sera in hotel sento dei rumori, guardo giù dalla finestra e vedo questa pazza scatenata che aveva preso il cric dalla sua macchina – ha continuato – Aveva sfondato tutti i vetri della mia auto. Il portiere mi aveva detto che voleva salire su".

Non ha negato, poi, di essere stato infedele: "Le tentazioni sono tante nel nostro lavoro. Sono un debole e mi lasciavo trascinare".

Fausto Leali: "Mia moglie Germana mi ha reso un uomo migliore"

"Da quando c'è Germana (Schena, ndr) nella mia vita mi sento migliore. Sono accanto a una donna che mi fa sentire più giovane di quello che sono" ha dichiarato a proposito della moglie. "Lavoriamo insieme, è anche dura" ha aggiunto. Infine, ha negato di essere affetto da Parkinson, fake news che era circolata in seguito a una sua intervista in cui indossava gli occhiali da sole. "Ero appena stato operato per una cataratta, la luce mi dava fastidio. Non c'entra niente il Parkinson" ha chiarito.