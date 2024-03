Mahmood in versione anni 2000: t-shirt crop e marsupio griffato per celebrare il disco d’oro Mahmood ha ottenuto il disco d’oro con il suo nuovo album Nei letti degli altri. Per dare l’annuncio ai fan si è lasciato immortalare in versione anni 2000: ecco tutti i dettagli del look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood si sta godendo l'ennesimo successo post-sanremese: è da quando è apparso sul palcoscenico dell'Ariston lo scorso febbraio che la sua Tuta Gold ha cominciato a scalare le classifiche e ad oggi, nonostante siano passate settimane, la hit continua a spopolare. Attualmente alle prese con i preparativi per il tour europeo, sui social non esita a documentare alcuni momenti salienti della sua normale quotidianità. Dopo la recente apparizione televisiva a Che Tempo Che Fa (durante la quale ad aspettarlo in camerino c'era la mamma Anna), ora ha celebrato il disco d'oro del nuovo album intitolato Nei letti degli altri: ecco cosa ha indossato per l'annuncio.

Il look anni 2000 di Mahmood

"L’album Nei letti degli altri è disco d’oro. Sono felice e incredulo, non vedo l’ora di cantarlo con voi", sono queste le parole che Mahmood ha usato per dare l'importante annuncio ai fan, ricordando con un hashtag ad hoc che mancano solo 17 giorni all'inizio del tour che lo vedrà esibirsi in tutta Europa. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre lo contraddistingue ma, piuttosto che indossare gli ormai iconici capi legati a Tuta Gold, dal gilet con i tasconi ai pantaloni di paillettes dorate, questa volta ha puntato su qualcosa di più casual. Si è ispirato agli anni 2000, mostrando l'ombelico e non rinunciando alle silhouette oversize.

Marsupio Prada

Mahmood col marsupio da 2mila euro

Per annunciare il disco d'oro Mahmood ha mixato alla perfezione griffe e street style. Ha abbinato un paio di jeans oversize a vita bassa a una t-shirt crop in pieno stile anni 2000, un modello stretch firmato Sunnei. È total blu, ha dei dettagli celesti a contrasto intorno al collo e sulle maniche e lascia gli addominali in vista. Per completare il tutto il cantante ha scelto uno degli accessori must del momento, il marsupio, ma portandolo a tracolla proprio come una borsa. Per essere precisi ha sfoggiato la Waist bag in Saffiano di Prada, il cui prezzo sul sito ufficiale della Maison è di 1.750 euro. Non sono mancati il berretto portato al contrario e l'orecchino con la croce pendente di Emanuele Bicocchi. Durante il tour seguirà questo mood "vintage" per il suo armadio?