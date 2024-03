Mahmood veste oversize a Che Tempo Che Fa: ad aspettarlo in camerino c’è mamma Anna Mahmood è stato l’ospite speciale della puntata di ieri di Che Tempo Che Fa: ecco cosa ha indossato e chi c’era ad aspettarlo in camerino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

A poco più di un mese dalla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood è diventato il re indiscusso delle classifiche: la sua Tuta Gold non sta dominando solo il panorama musicale italiano, ha anche conquistato il pubblico internazionale su Spotify. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore si sia servito dei social per annunciare l'ennesimo traguardo: la hit ha ottenuto il secondo disco di platino. Per annunciare la notizia il cantante ha postato una serie di scatti inediti realizzati durante la recente esperienza a Che Tempo Che Fa. Ieri è stato tra gli ospiti del programma dove, oltre a esibirsi, ha anche rilasciato una intervista esclusiva a Fabio Fazio: ecco cosa ha indossato e chi c'era ad aspettarlo in camerino.

Il look oversize di Mahmood a Che Tempo Che Fa

Ieri sera Mahmood è stato tra gli ospiti della nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Dopo la tuta gold con le perle e il gilet nero griffato ("ripieno di zucchero"), questa volta ha preferito un look "scollegato" dalla canzone. Affidatosi alla stylist di fiducia Lisa Jarvis, ha optato per un completo oversize grigio chiaro della collezione Primavera/Estate 2024 di Songzio.

Mahmood poco prima dell'esibizione

Blazer con i tasconi laterali lungo fin sotto al fondoschiena, blusa scollata "a portafoglio" e pantaloni arricciati in vita arricchiti da un nastro coordinato: i volumi XXL contraddistinguono ogni pezzo dell'outfit. A completare il tutto non sono mancati gli anfibi dark, per la precisione un modello di pelle con la suola doppia.

Mahmood in Songzio

Il dolce ritratto mamma e figlio

Mahmood su Instagram ha poi rivelato il dietro le quinte dell'esperienza a Che Tempo Che Fa, lasciandosi immortalare sia prima dell'esibizione che poco dopo il ritorno in camerino. Chi c'era ad aspettarlo nel backstage? La mamma Anna Frau, che non ha esitato a farsi fotografare mentre il figlio le dà un dolce bacio sulla guancia. I due da sempre condividono un rapporto molto speciale, basti pensare al fatto che erano insieme anche all'ultimo Sanremo, e ora ne hanno dato l'ennesima prova. Il ritratto mamma-figlio non è forse adorabile?