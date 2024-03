Mahmood si prepara al tour: il look da aviatore è un riferimento a Tuta Gold Mahmood sta promuovendo il suo nuovo album “Nei letti degli altri” mentre si prepara al tour europeo. Nei suoi look, però, non rinuncia ai riferimenti al brano di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood

Mahmood si sta preparando al tour europeo che inizierà tra poche settimane. Il cantante tornerà in Italia a maggio quando si esibirà con una doppia data (già sold out) al Fabrique di Milano. Nel frattempo l'artista sta promuovendo il nuovo album Nei letti degli altri il tutto tra una pausa e l'altra delle prove del tour. Senza mai rinunciare allo stile con cui abbiamo imparato a conoscerlo negli anni e soprattutto a uno dei capi più amati.

La tuta in nylon di Mahmood

Niente "tuta gold" per Mahmood ma il cantante non rinuncia più a uno dei suoi outfit preferiti: la tuta. Dopo avere indossato una vera tuta gold nella finale del Festival di Sanremo 2024, il cantante continua il percorso stilistico legato al suo brano. Per una giornata in radio a parlare dell'album ha indossato una tuta in cotone e nylon riciclato che fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 firmata Dion Lee. L'outfit, con collo alto e maxi cintura in vita che ricorda quasi quelle degli aerei, è curato dalla stylist Lisa Jarvis. Questo look workwear, inoltre, riprende la tendenza utility wear che sta spopolando sulle passerelle da diverse stagioni: in sostanza, nelle collezioni troviamo moltissimi capi che ricordano le divise da lavoro, come tute in denim, spesso con grandi tasche e cinture in vita.

La tuta firmata Dion Lee P/E 2024

Tuta Gold diventa l'ispirazione per i look di Mahmood

Non è la prima volta che Mahmood associa brani o frasi della sua Tuta Gold ai look con i quali si esibisce. Sempre sul palco dell'Ariston, i celebri "gilet neri pieni di zucchero" della sua canzone sono stati un'ispirazione per il look: in una delle cinque serate, l'artista ha indossato un vero gilet nero in pelle. Come sul palco di Sanremo 2024, anche per la promozione del tour e dell'album Mahmood continua a portare i capelli all'indietro: un hairlook che ha fatto ipotizzare un cambiamento fisico del cantante. In realtà, come dimostra il nuovo hairstyle, la presunta trasformazione è attribuibile a un semplice cambio di look e di stile.

Mahmood in Dion Lee