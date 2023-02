Chiara Ferragni con i gioielli vintage a Sanremo: la scelta green è da vera diva Chiara Ferragni ha completato gli abiti da favola con gioielli antichi e preziosi: una scelta sempre più popolare tra le star, nel segno della sostenibilità e dello stile.

Quattro abiti, uno più spettacolare dell'altro: Chiara Ferragni ha aperto il Festival di Sanremo 2023 nel segno dell'alta moda, usando il suo ruolo da co-conduttrice per mandare un messaggio importante a tutte le donne. Tutti gli abiti erano completati da spettacolari gioielli, che Chiara Ferragni ha scelto con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale.

La parure di rubini vintage di Chiara Ferragni

Il primo abito di Chiara Ferragni, firmato Dior, rimarrà nella storia per la stola manifesto dove campeggiava un messaggio di emancipazione: "Pensati libera". Una citazione dell'opera di Claire Fontaine, duo di artisti femministi. L'abito bustier nero con gonna a corolla lasciava libere le spalle e la scollatura, impreziosita da un girocollo di rubini e diamanti. Ai lobi indossava orecchini coordinati: "cestini" di rubini circondati da brillanti, coordinati ad anello e bracciale. Una scelta molto raffinata considerando che i rubini, simbolo di prestigio e regalità, sono meno acquistati rispetto a smeraldi e zaffiri. Non solo: Chiara Ferragni ha fatto una scelta sostenibile, perché la parure sfoggiata sul palco è vintage.

Chi ha firmato i gioielli di Chiara Ferragni

La parure di rubini arriva da Eleuteri, una boutique specializzata in gioielli vintage, che raccoglie i pezzi più preziosi di maison come Bulgari, Cartier e Van Cleef&Arpels. Una camera delle meraviglie, quindi, fondata da Carlo Eleuteri nel secolo scorso e che negli anni ha consolidato una clientela di star, stylist, aristocrazia. Non di rado Eleuteri presta le sue gioie a musei e gallerie. Il vintage negli ultimi anni ha avuto un gran ritorno di fiamma sui red carpet internazionali. Chiara Ferragni ha dimostrato grande occhio: scegliere vintage non è solo un comportamento green ma permette di indossare creazioni con una storia, uniche e rare. Fabio Maria Damato, manager e ora stylist di Chiara Ferragni, ha citato la gioielleria scrivendo: "Grazie per averci aperto gli scrigni per indossare gioielli senza tempo".