Belve fa il botto negli ascolti con l'intervista a Fedez: il programma di Francesca Fagnani segna un record Con 2.213.000 spettatori e il 12,6% di share, la puntata di Belve di martedì 9 aprile segna una netta crescita. È la puntata più vista del programma condotto da Francesca Fagnani, complice l'intervista esclusiva a Fedez.

A cura di Daniela Seclì

La puntata di Belve trasmessa martedì 9 aprile ha segnato il record di ascolti per il programma. È stata la puntata più vista della trasmissione condotta da Francesca Fagnani. A seguire le interviste a Fedez, Alessandro Borghi e Francesca Cipriani, infatti, sono stati 2.213.000 spettatori con il 12,6% di share.

Ascolti tv, l'intervista a Fedez fa il botto

Come facilmente prevedibile, la puntata di Belve in onda martedì 9 aprile è stata molto seguita, permettendo al programma di registrare una crescita. La precedente puntata, trasmessa martedì 2 aprile, era stata seguita da 1.815.000 spettatori pari al 10.4% di share. Quella trasmessa ieri sera ha raccolto 2.213.000 spettatori con il 12,6% di share. Una crescita dovuta senz'altro all'intervista esclusiva a Fedez, nella quale il cantante ha rotto il silenzio sulla crisi con Chiara Ferragni e sulla rottura con Luis Sal.

Belve, la puntata con Fedez, Alessandro Borghi e Francesca Cipriani fa ascolti record

Nel corso della puntata di Belve, trasmessa martedì 9 aprile, in onda l'attesissima intervista a Fedez. Il cantante, per la prima volta, ha parlato della fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Ha chiarito di parlare di lei come sua "moglie", solo perché lo è ancora legalmente. Alla fine dell'intervista, tuttavia, si è sciolto in lacrime e ha assicurato che per Chiara ci sarà sempre:

Comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli.

Nel corso della puntata, anche l'intervista ad Alessandro Borghi, che è tornato a parlare della sua ossessione per il sesso. Inoltre, tra i vari aneddoti, si è tolto anche un sassolino dalla scarpa: "Il regista Carmine Elia, quando ero ragazzo, mi disse che non avrei mai fatto l'attore perché non sapevo fare niente. Ciao Carmine". Ospite della serata, infine, Francesca Cipriani che, tra le altre cose, ha raccontato la disavventura vissuta: “L’operazione ai glutei andò male, una protesi stava uscendo fuori dalla natica”.