Madre, padre e due figli morti in un incidente aereo in USA: stavano tornando dal mare Una famiglia di quattro persone è morta in un incidente aereo in Carolina del Nord mentre tornava da una vacanza al mare. L'aereo è precipitato vicino a Raleigh. Aperta un'inchiesta.

A cura di Davide Falcioni

Una tragica sciagura ha colpito una famiglia di Sanford, Carolina del Nord, quando il piccolo aereo sul quale viaggiavano si è schiantato in un’area rurale della contea di Lee nel pomeriggio di lunedì 8 luglio. Le vittime sono Travis Buchanan, 35 anni, sua moglie Candace, anch’essa 35enne, e i loro due figli: Aubrey, 10 anni, e Walker, 9 anni.

Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale della Carolina del Nord, l’aereo, un monomotore Cirrus SR22, è precipitato nei pressi del Raleigh Executive Jetport. Tre dei quattro membri della famiglia sono morti sul colpo; il quarto è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è successivamente deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Le autorità non hanno ancora reso noto da dove fosse partito il velivolo né la sua destinazione finale, ma un dipendente della loro azienda agricola ha riferito che la famiglia stava rientrando da una vacanza al mare. Il luogo dello schianto, documentato da riprese aeree trasmesse da WRAL, mostra l’aereo completamente distrutto in un campo aperto, circondato dalle squadre di soccorso.

La notizia ha sconvolto la comunità locale. Abraham Garcia, dipendente della Buchanan Farms da otto anni, ha ricordato con commozione la famiglia: “Mi hanno sempre aiutato. Erano persone straordinarie.” Aubrey e Walker frequentavano la Grace Christian School di Sanford, dove la comunità scolastica ha espresso il proprio cordoglio in un post pubblicato su Facebook: “In questo momento incredibilmente difficile, ci uniamo per sostenere la loro famiglia e l’un l’altro.”

Le indagini sull'incidente sono attualmente in corso. Il National Transportation Safety Board (NTSB) e la Federal Aviation Administration (FAA) stanno esaminando i resti del velivolo per determinare le cause della tragedia.