Belinda, madre di 4 figli, muore in un tragico salto col paracadute: era un regalo del compagno A Dunkeswell, nel Devon, Regno Unito, una 48enne madre di quattro figli è morta in un lancio col paracadute ricevuto in regalo. Belinda Taylor e l'istruttore sono deceduti sul colpo. Il compagno ha raccontato: "Li ho trovati ancora legati insieme, distesi a terra. Erano già morti. È stata una scena orribile. Non riesco a smettere di pensarci. Mi sento perso senza di lei.".

A cura di Biagio Chiariello

Belinda e il compagno Scott

Un salto nel vuoto, un sogno d’adrenalina trasformato in tragedia. Belinda Taylor, 48enne madre di quattro figli e nonna di due nipoti, ha perso la vita durante un lancio con il paracadute da oltre 4mila metri d'altezza, regalo del compagno per celebrare la loro vita insieme. Accanto a lei, anche l’istruttore Adam Harrison, 30 anni, è morto sul colpo.

È successo venerdì 13 giugno, al Dunkeswell Airfield, nel Devon. Quel giorno doveva essere speciale: un’esperienza estrema per chi, come Belinda, amava mettersi alla prova. Il lancio in tandem era stato prenotato come sorpresa da Scott Armstrong, il suo compagno, che l’aveva accompagnata fino all’aeroporto, pronto a vederla tornare sorridente e felice.

“Era tutto per me”, ha scritto Scott, devastato, sui social. “Era gentile, generosa, accogliente. Aveva accolto mio figlio di nove anni come fosse suo. Era entusiasta per quel lancio: inizialmente da 7.000 piedi, poi ha voluto provare quello da 15.000. Le brillavano gli occhi.”

Ma qualcosa è andato storto. Scott, armato di binocolo, li ha visti lanciarsi dall’aereo. Poi il panico: uno dei paracadute non si apre. I due corpi cadono e scompaiono dalla vista. Senza perdere tempo, si è messo in auto con il figlio e ha attraversato i campi, fino a raggiungere il punto dell’impatto.

Li ho trovati ancora legati insieme, distesi a terra. Erano già morti. È stata una scena orribile. Non riesco a smettere di pensarci. Mi sento perso senza di lei.”

Belinda aveva 48 anni e una sete di vita fuori dal comune. Amava le sfide, lo sport, l’avventura. Aveva già fatto kayak, escursioni, attività estreme. Ma il paracadutismo era una novità, un regalo per celebrare una nuova fase della sua esistenza.

Il figlio maggiore, Connor Bowles, ha ricordato la madre come “una donna altruista, capace di lasciare un’impronta indelebile in chiunque incontrasse”. Il suo ricordo, ha detto, resterà vivo in tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Belinda Taylor

L’altro paracadutista deceduto, Adam Harrison, era un istruttore esperto, originario di Bournemouth. Anche lui è morto sul colpo.

La polizia del Devon e della Cornovaglia ha confermato che le indagini sono in corso. Il caso è seguito congiuntamente dalla polizia, da British Skydiving, dall’Autorità per l’Aviazione Civile e dall’Ufficio Salute e Sicurezza del Consiglio Distrettuale di East Devon.

Nel frattempo, la società SkydiveBuzz, responsabile delle attività presso l’aeroporto, ha espresso il suo “più profondo cordoglio” ai familiari delle vittime e ha assicurato piena collaborazione: “La sicurezza è sempre stata la nostra priorità. In questo momento di immenso dolore, chiediamo rispetto e riservatezza per tutti i coinvolti, incluso il nostro staff.”