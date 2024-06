video suggerito

Cosa ha indossato Elodie al matrimonio della madre: il look con vestito ocra per le nozze Per il matrimonio di sua madre, Elodie ha scelto un abito molto particolare color ocra dalle linee morbide, abbinato a maxi gioielli e capelli naturali. Tutti i dettagli dell’outfit scelto per le nozze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

L'8 giugno 2024 Claudia Marthe, madre di Elodie Patrizi, ha sposato il compagno Francesco Cramer nella splendida cornice di Villa Cramer Tassera, ad Aleserio, in provincia di Como. Gli sposi hanno optato un rito civile, seguito da una festa con parenti e amici nella storica villa immersa nel verde. La location è la stessa che aveva scelto Marracash per la copertina dell'album "Noi, Loro e gli Altri", su cui appariva anche Elodie.

Il matrimonio della madre di Elodie

Il look di Elodie per il matrimonio della madre

Alle nozze di Claudia Marthe ovviamente ha partecipato anche Elodie, che per l'occasione ha scelto un look semplice, ma molto elegante e di tendenza. Nessun colore pastello o fantasie floreali per la figlia della sposa, niente abiti romantici in tulle o vestiti dalla linea a sirena: alle nozze la cantante è apparsa con un morbido abito color ocra dai sinuosi drappeggi.

L'abito di Elodie per il matrimonio della madre

Si tratta di un abito in seta scivolata, con lunghissime maniche ampie e morbide, lo scollo è asimmetrico e non profondo e prevede al collo un giro di seta avvolto a sostituire collane o collier. La vita è sottolineata da una cintura con maxi borchia circolare argentata, che raccoglie la seta dell'ampio modello creando un disegno di drappeggi essenziale e allo stesso tempo particolare.

I bracciali di Elodie che completano il look

I gioielli di Elodie per completare il look da matrimonio

Elodie per il suo look da matrimonio non sceglie gioielli con pietre preziose ma abbina all'outfit da mood etno chic maxi bangles silver rigidi e dalle forme bombate che risaltano sul polso dando luce all'abito. Molto trendy anche l'hair look scelto per l'occasione, anche in questo caso nulla di eccessivo o troppo articolato: la popstar, che abbiamo recentemente ammirato con capelli rosa per il lancio del suo ultimo singolo Black Nirvana, per il matrimonio della madre torna a una chioma naturale, con capelli scuri ondulati, raccolti in una coda morbida e bassa che lascia liberi i ciuffi.

Elodie con la nonna al matrimonio

Sulla mano sinistra appare poi un anello a fascetta in oro bianco coperto di diamanti, mentre al polso spicca un bracciale realizzato con fiori freschi bianchi, simbolo tipico utilizzato durante i matrimoni da damigelle e parenti degli sposi. Splendida e meravigliosa come sempre, Elodie anche in quest'occasione dà a tutti una lezione di stile, scegliendo per il matrimonio un look elegante e non esagerato, pur restando fedele al suo stile trendy e contemporaneo.