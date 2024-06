video suggerito

Gli abiti da sposa di Claudia Marthe: seta e perline per la madre di Elodie nel giorno delle nozze Claudia Marthe, la madre di Elodie, ha sposato il compagno Francesco Cramer sfoggiando due eleganti abiti da sposa, uno midi per il rito civile e uno lungo per il party di nozze. Ecco tutti i dettagli dei vestiti scelti per il matrimonio.

Gli abiti da sposa di Claudia Marthe

Nella splendida cornice di Villa Cramer Tassera, ad Alserio vivino Como, Claudia Marthe, la madre della popstar Elodie, ha sposato il compagno Francesco Cramer. Ai festeggiamenti era presente anche la cantante che ha indossato uno splendido abito dalle linee morbide color ocra. Per l'occasione la sposa ha scelto due abiti bianchi, uno per il rito civile, corto e con decoro di perle, uno lungo in seta per il party organizzato dopo le nozze.

Gli abiti da sposa di Claudia Marthe

A firmare gli abiti della sposa Silvia Valli, bridal designer, specializzata in vestiti sartoriali da matrimonio tutti realizzati in tessuti naturali, come la seta, il lino e il cotone, ispirati al balletto e ai viaggi. Per Claudia Marthe, la stilista di abiti da sposa ha realizzato due modelli differenti, uno per il giorno e uno per la sera.

Il primo abito da sposa

Il primo abito da sposa, scelto dalla madre di Elodie per il rito civile, è un vestito midi, all'altezza del ginocchio, dal mood retrò, che ricorda i vestiti Charleston anni '20 delle flapper girl. Si tratta di un tubino bianco strapless dalle line pulite, con scollo a barca e giromanica, doppiato in tulle trasparente, decorato da ricami a onda e lunghe frange di perline sulle maniche e alla base della gonna.

La cerimonia

Il primo look da sposa di Claudia Marthe è completato da micro orecchini con perla pendente e con elegantissime pump décolleté in raso bianco, dat tacco medio sottile, impreziosite sul davanti con una luminosa chiusura gioiello. La sposa non ha indossato altri gioielli e ha mantenuto l'amata acconciatura, con capelli cortissimi biondo platino, che da sempre caratterizza il suo stile.

Elodie con la madre

L'abito da sposa per il party del matrimonio

Dopo il rito civile la sposa ha detto addio alle perline e all'abito midi per sfoggiare un lungo vestito da sposa in seta bianca. Il modello è uno slip dress scivolato, uno degli abiti più trendy dell'anno che ha sfilato sulle maggiori passerelle e indosso alle celebrities sui più importanti red carpet.

Il secondo abito da sposa

Il vestito scelto dalla madre di Elodie ha uno scollo a V, spalline sottili e tagli asimmetrici e geometrici sul corpetto, la gonna è lunga e con mini strascico, mentre sulla parte posteriore l'abito è caratterizzato da una profonda scollatura sulla schiena con micro bottoncini a chiudere il corpetto.

Il secondo abito da sposa

Nel secondo look scompaiono completamente i gioielli, la sposa sceglie infatti di lasciare orecchie e polsi nudi, indossando al collo solo una lunga sciarpa in seta bianca che fa pendant con l'abito.

Il party dopo le nozze