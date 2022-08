Lo stilista Simon Porte Jacquemus sposa Marco Maestri: matrimonio in bianco con Dua Lipa e Tina Kunakey Il 27 agosto lo stilista Simone Porte Jacquemus ha sposato Marco Maestri: il loro matrimonio è stato il fashion event dell’anno. Le foto della cerimonia in total white e degli ospiti vip.

A cura di Beatrice Manca

Non poteva che essere la Provenza il luogo perfetto per coronare il sogno d'amore di Simone Porte Jacquemus. Qui lo stilista enfant prodige ha le sue radici, qui vive la sua famiglia, qui ha ambientato celeberrime sfilate tra i campi di lavanda. Il designer fondatore del brand Jacquemus ha sposato il compagno Marco Maestri il 27 agosto 2022 nel municipio di Charleval: tra star e look coordinati la cerimonia di nozze sembrava davvero una sfilata!

Simone Porte Jacquemus arriva al matrimonio con la nonna

Questo weekend di fine estate è stato il più gettonato per i matrimoni: mentre a Venezia si sposavano Matteo Giunta e Federica Pellegrini, nel Sud della Francia lo stilista Simone Porte celebrava l'unione con il compagno Marco Maestri, fondatore di un'azienda digitale. I due sono fidanzati ufficialmente dal 2018 e si sono scambiati le fedi con una cerimonia all'aperto a Charleval, tra vasi di lavanda e girasoli in fiore.

Le nozze di Simone Porte Jacquemus e Marco Maestri

Tutti gli invitati, star incluse, hanno dovuto rispettare un dress code in colori chiari – tutti in Jacquemus – dal terracotta al sabbia, fino al guscio d'uovo. Solo Simone Porte è arrivato con un completo blu scuro, accompagnato dalla nonna Liline, sua musa e icona di stile, con un abito bianco Jacquemus che lasciava le spalle nude. Il marito Maestri, invece, ha scelto un abito color panna portato senza cravatta.

Leggi anche Jessica Aidi, i 4 abiti da sposa per il matrimonio con Marco Verratti

Simone Porte con la nonna Liline

Dua Lipa rompe le regole: al matrimonio con l'abito bianco

Al matrimonio dello stilista hanno partecipato moltissimi ospiti vip, tra colleghe, muse e clienti della maison Jacquemus. Era presente la shoes designer Amina Muaddi con un completo bianco, colore di solito vietatissimo ai matrimoni. Le star, però, non sono d'accordo: anche al matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck gli invitati erano in total white. La stilista ha indossato una camicia sbottonata e una lunga gonna a vita bassa con un inserto in pizzo in stile intimo a vista.

Amina Muaddi al matrimonio di Jacquemus e Marco Maestri

La più fotografata? Sicuramente la popstar Dua Lipa, fasciata in un abito trasparente bianco che rivelava l'intimo a vista. Lo slip dress con ricami floreali e spacco laterale la faceva somigliare a una vera sposa. L'abito infatti arriva dalla collezione autunnale del brand, Le Papier, che anticipava nel suo candore le nozze dello stilista: i look di passerella si sono rivelati il perfetto guardaroba per gli invitati. Unico tocco di colore nel look di Dua Lipa: la borsa nera, altro colore vietatissimo a qualsiasi matrimonio, tranne a quelli vip.

Dua Lipa in Jacquemus

Al matrimonio era presente anche Tina Kunakey, splendida in un abito destrutturato color guscio d'uovo, con i ricci naturali raccolti sulla nuca. Accanto a lei, però, non c'era Vincent Cassel ma il cantante Victor Santiago con camicia e pantaloni color malva e sandali granchio.