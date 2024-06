video suggerito

Damiano David con la cravatta, Dove Cameron come una principessa: i look per il red carpet di coppia Damiano David e Dove Cameron sono tornati su un red carpet fianco a fianco. In occasione di un evento di gala a Los Angeles, hanno sfilato insieme, incantando tutti con la loro bellezza e con il loro stile: ecco cos'hanno indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David e Dove Cameron stanno insieme ormai da quasi un anno e ancora oggi sono più uniti e innamorati che mai. Si sarebbero incontrati agli MTV Video Awards 2023 e da allora non si sarebbero più lasciati, tanto da aver deciso di fare il loro debutto di coppia in un'occasione speciale come il Met Gala 2024. Nelle ultime ore sono tornati a calcare un red carpet fianco a fianco, hanno partecipato al terzo gala annuale organizzato a Los Angeles dalla Cameron Boyce Foundation's Cam For A Cause e, tra sguardi complici e look sofisticati, hanno incantato tutti con la loro bellezza e con il loro stile: ecco cosa hanno indossato per l'esclusivo evento benefico.

Damiano reinterpreta il dress code da red carpet

Lo avevamo lasciato in Messico con i guanti trasparenti durante il primo concerto dei Maneskin dopo un lungo periodo di pausa, oggi ritroviamo Damiano David a Los Angeles in compagnia della fidanzata Dove Cameron. Per il red carpet di coppia ha pensato bene di mixare glamour ed eleganza: se da un lato ha rispettato il dress code da evento di gala con camicia bianca e cravatta, dall'altro è rimasto fedele al suo stile iper contemporaneo con un paio di pantaloni classici ma e dal taglio oversize d'ispirazione vintage. Per completare il tutto ha poi scelto una giacca di pelle color tabacco dal mood sportivo. Baffi folti, capelli tirati all'indietro e sguardi innamorati rivolti alla sua Dove: il cantante non ha nulla da invidiare ai divi hollywoodiani.

Dove Cameron con l'abito di tulle

Dove Cameron non è stata da meno in fatto di stile, anzi, per calcare il red carpet si è trasformata in una vera e propria principessa, anche se in versione "dark". Ha indossato un lungo abito di tulle a fondo bianco con dei micro pois neri all-over, un modello con la scollatura strapless, la gonna a ruota dal taglio asimmetrico e un cinturino che ha segnato il punto vita. Per lei niente gioielli, ha preferito evitare gli scintillii per mettere in risalto il make-up con eye-liner marcato e contorno labbra accentuato da una matita marrone. La manicure, invece, è total black e appuntita. Insomma, Dove e Damiano sembrano essere fatti per stare insieme e lo dimostrano a ogni apparizione pubblica di coppia.

