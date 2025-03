Damiano David star degli Oscar 2025: quanto valgono i gioielli indossati al party di Vanity Fair

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Damiano David

La notte degli Oscar non si conclude con le premiazioni. Al termine della cerimonia, infatti, si continua a fare festa al Vanity Fair Oscar Party, tradizione che si ripete da ormai 31 anni. Vi partecipano non solo i vincitori della statuetta, ma anche celebrities provenienti da ogni parte del mondo: è un evento esclusivo. Quest'anno tra gli invitati anche Damiano David e la fidanzata Dove Cameron.

Il look coordinato di Damiano David e Dove Cameron

Lo abbiamo visto all'Ariston, ospite del Festival di Sanremo, dove si è esibito incantando il pubblico con la sua voce. Poi Damiano David ha partecipato all'Oscar Nominees Party con la fidanzata. Dunque non poteva mancare anche alla festa che segue la cerimonia di premiazione e che conclude in grande stile la serata. Il Vanity Fair Oscar Party è il ricevimento esclusivo per eccellenza, dove si riunisce lo star system per celebrare i vincitori della tanto ambita statuetta.

Damiano David in Dolce&Gabbana

Damiano David ha nuovamente affidato il suo look a Dolce&Gabbana: smoking monopetto con revers a lancia e dettagli in raso di seta, pantaloni coordinati, camicia di seta e un paio di stivali in pelle di vitello. Total black anche per Dove Cameron, un look firmato Georges Hobeika. L'abito con corpetto in pizzo e gonna trasparente arriva dalla collezione Primavera/Estate 2025. La coppia, in coordinato, era incantevole.

I gioielli di Damiano David

Per completare l'elegante look total black dei Vanity Fair Oscar Party, Damiano David ha aggiunto le creazioni firmate Bulgari, stesso brand che lo ha accompagnato nell'avventura sanremese. Non è mancata qualche polemica al Festival, in merito ai preziosi accessori, perché mentre lui ha liberamente potuto portare sul palco i gioielli del marchio, ad alcuni cantanti in gara è stato proibito.

Dove Cameron in Georges Hobeika, Damiano David in Dolce&Gabbana con gioielli Bulgari

Alla festa ha tranquillamente potuto indossare i suoi gioielli del cuore, inconfondibili. Al collo spicca infatti una collana di diamanti col simbolo per eccellenza del marchio: il serpente. Serpenti anche ai lobi. Gli orecchini, infatti, riproducono proprio la testa del rettile.

Damiano David indossa gioielli Bulgari

Sono orecchini in oro bianco 18 kt, adornati da uno scintillante pavé di diamanti e da smeraldi verdi per costruire gli occhi del serpente. Sul sito ufficiale del brand costano 66 mila euro.

Orecchini Bulgari