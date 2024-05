video suggerito

Damiano David e Dove Cameron tra fiori e trasparenze: il red carpet di coppia al Met Gala 2024 Damiano David, frontman dei Maneskin, ha sfilato sul red carpet del Met Gala 2024 assieme alla fidanzata Dove Cameron. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giusy Dente

Damiano David e Dove Cameron in Diesel

Parata di celebrities, come sempre, anche a questa edizione del Met Gala. La serata, la più fashion dell'anno, ospita star provenienti da ogni parte del mondo: stilisti, modelle, attori, cantanti. Tutti sfilano sul red carpet con look curati in ogni dettaglio, perché la kermesse richiede ai suoi ospiti un dress code molto rigido. Quest'anno agli invitati è stato chiesto di interpretare il tema "The Garden of Time", ispirato all'omonimo racconto del 1962 di J.G. Ballard. Damiano David e la fidanzata Dove Cameron hanno puntato su fiori e trasparenze.

Damiano David e Dove Cameron insieme sul red carpet

Belli, innamorati, sorridenti e ovviamente vestiti di tutto punto: Damiano David e Dove Cameron hanno fatto impazzire i fotografi, appena sono arrivati sul red carpet del Met Gala 2024, pronti a sfilare e a sfoggiare i loro look. I due fanno coppia fissa più o meno dallo scorso autunno, quando sono stati avvistati per la prima volta insieme, al termine di un concerto in Brasile dei Maneskin. Da quel momento in poi sono stati fotografati spesso per le strade di Los Angeles, fino al primo bacio in pubblico in Australia e alla partecipazione agli eventi ufficiali. Erano insieme anche al Pre Grammy Gala, a febbraio.

Damiano David e Dove Cameron in Diesel

La cantante come molti degli invitati alla serata ha puntato su un dress code floreale, per interpretare il tema della serata. Ha scelto un abito elegantissimo e raffinato, in rosa cipria, con maniche extra long trasparenti e ampia gonna con strascico posteriore. È una creazione dello stilista Glenn Martens, realizzato con ben 60 metri di tulle e chiffon: ha richiesto più di 20 ore per il taglio e oltre 40 ore per la realizzazione.

Damiano David e Dove Cameron in Diesel

Fiori anche sugli abiti di Nicki Minaj, Ayo Edebiri, Karlie Kloss, Ashley Graham. Total black, invece, per Damiano David, anche lui in Diesel come la compagna e ormai fedelissimo ai suoi baffi. Sia la giacca che i pantaloni presentano pannelli trasparenti, che rivelano i numerosi tatuaggi del cantante.