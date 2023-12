Greta Gerwig presidente di giuria a Cannes 2024, la regista di Barbie è la più giovane dopo Sophia Loren Greta Gerwig presiederà la giuria del Festival di Cannes nella primavera del 2024. L’ultima donna con questo ruolo era stata Cate Blanchett nel 2018.

A cura di Andrea Parrella

Greta Gerwig sarà presidente di giuria a Cannes 2024. La regista, reduce dal successo oceanico di Barbie, succederà a Ruben Ostlund e toccherà a lei annunciare la Palma d'oro 2024, dopo il successo di "Anatomia di una caduta" di Justine Triet nel 2023.

L'annuncio di Cannes

Gerwig sarà la prima donna americana ad assumere il ruolo di presidente di giuria a Cannes, la prima donna dal 2018, quando a ricoprire lo stesso ruolo era stata Cate Blanchett. "Ieri, ambasciatrice del cinema americano indipendente, oggi al vertice del successo mondiale al botteghino, Greta Gerwig – si legge nel comunicato – riesce a combinare ciò che prima era giudicato incompatibile: produrre blockbuster d’autore, ridurre il divario tra arte e industria, esplorare le questioni femministe contemporanee con abilità e profondità, e dichiarando la sua impegnativa ambizione artistica all'interno di un modello economico che abbraccia per usarlo al meglio".

Nel comunicato sono riportate anche le parole della regista. "Amo profondamente il cinema", ha dichiarato Greta Gerwig, "Mi piace fare film, mi piace andare a vedere i film, mi piace parlarne per ore. Da appassionata di cinema, Cannes è sempre stato per me l'apice di ciò che il linguaggio universale del cinema può rappresentare".

La più giovane dopo Sophia Loren

La regista, oggi 40 anni, è inoltre la più giovane ad assumere questo ruolo dal 1966, quando la presidente di giuria era stata la 31enne Sophia Loren. Oltre a "Barbie", Greta Gerwig ha anche diretto ‘Lady Bird' nel 2017 e ‘Piccole donne' nel 2020, film che hanno appunto preceduto il debordante successo riscosso con l'opera che vede protagonista Margot Robbie, affiancata da Ryan Gosling nei panni di Ken. Gerwig sta lavorando attualmente a un adattamento de ‘Le cronache di Narnia' per Netflix ma, nel corso della sua carriera, ha anche recitato in più di una ventina di film.