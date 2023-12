Greta Gerwig e Noah Baumach si sono sposati dopo 12 anni di fidanzamento Greta Gerwig e Noah Baumach si sono sposati. La coppia, insieme da dodici anni, ha celebrato il rito civile in Municipio a New York. Una cerimonia senza fronzoli che arriva dopo un anno particolarmente intenso dal punto di vista professionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Greta Gerwig e Noah Baumach si sono sposati. La notizia è stata diffusa dal settimanale People, a cui è stata confermata da una fonte vicina alla coppia. I due hanno deciso di fare questo passo dopo un fidanzamento durato dodici anni. Sembra, però, che nessun festeggiamento ci sia stato

Il matrimonio di Greta Gerwig e Noah Baumach

Stando a quanto riporta People le nozze sono state celebrate in municipio, a New York, e arrivano come coronamento di un anno intenso, anche dal punto di vista lavorativo, dal momento che Greta Gerwig ha diretto il film più visti degli ultimi anni, ovvero Barbie, scritto a quattro mani col compagno che, dopo una titubanza iniziale, l'ha definito uno dei suoi lavori migliori. In una recente intervista, a questo proposito, Baumach ha dichiarato:

Penso che il piacere di scrivere attraversi ogni cosa. Le mostravo parte del mio film e poi, qualche mese dopo, sono io a guardare il suo film. È fantastico vedere qualcuno che ami fare qualcosa e amare quello che sta facendo. Non so come altro dirlo, se non dicendo che sono felice.

Dodici anni insieme e genitori di due bambini

I due si sono conosciuti nel 2010, ma hanno iniziato a frequentarsi dal 2011. Da quel momento in poi, non si sono mai lasciati e dopo dodici anni hanno deciso di rinsaldare il loro amore. In questi anni, oltre a crescere dal punto di vista professionale, supportandosi in ogni scelta, e superando varie sfide insieme, hanno dovuto affrontare anche la più grande delle prove, quella di diventare genitori. Nel 2019, infatti, è arrivato Harold Ralph. Poi, la coppia ha annunciato l'arrivo di un altro bebè, Gerwing in un'intervista ha dichiarato che pur essendo ancora frastornata dalla nascita del primo figlio, che ogni tanto ancora la tiene sveglia la notte, non ha temuto l'allargarsi della famiglia, anzi, ha accolto con gioia questa ulteriore prova d'amore.