La spiegazione del finale dei primi sei episodi di Mare Fuori 5: Rosa scopre una verità sconvolgente sulla sua famiglia Dal 12 marzo, su Rai Play sono disponibili i primi sei episodi di Mare Fuori 5. Dopo aver chiuso con Carmine Di Salvo, Rosa Ricci torna al centro della trama e, insieme a Carmela, prova a riprendere il controllo delle piazze di spaccio di Napoli. Alla fine del sesto episodio, però, la ragazza scoprirà una verità che potrebbe cambiare le sorti del suo personaggio.

A cura di Sara Leombruno

Dal 12 marzo, su Rai Play sono disponibili i primi sei episodi di Mare Fuori 5. Al centro della trama c'è ancora una volta Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, che dopo aver chiuso con Carmine Di Salvo, proverà a riprendere il controllo delle piazze di spaccio di Napoli insieme a Carmela. Alla fine del sesto episodio, però, la ragazza scoprirà una verità che potrebbe cambiare le sorti del suo personaggio.

La spiegazione del finale del sesto episodio di Mare Fuori 5

Dopo essere stato ucciso da Milos nel tentativo di recuperare il denaro lasciato in eredità a Rosa, Edoardo viene sepolto nella cripta dei Ricci, dove ci sono anche i corpi di Ciro, Don Salvatore e di sua moglie Maria Caputo. Dopo la segnalazione di Teresa alla Polizia, le forze dell'ordine avviano un'indagine per chiarire la dinamica dell'omicidio e, per questo, decidono di effettuare un sopralluogo nella cripta e di riaprire tutte le bare. Rosa viene chiamata sul posto, in quanto ultima erede dei Ricci, e viene accompagnata dalla direttrice e dal comandante Massimo. Per lei è un momento estremamente doloroso, ma nonostante questo decide di accettare.

L’ultima scena della sesta puntata è interamente ambientata al cimitero. Rosa, Massimo e Sofia si trovano di fronte alla cripta dei Ricci e camminano tra le bare dei cari della ragazza, nell'attesa che vengano aperte. Improvvisamente, i si fermano davanti alla bara di Maria Caputo, la madre di Rosa. Il comandante Massimo riconosce subito la foto della donna e scopre che in realtà si tratta di Maria, una pittrice con cui aveva stretto un legame nel corso dei sei episodi e che si era finta la tata di Rosa e Ciro, quando erano solo dei bambini. Nel momento in cui il coperchio della bara viene sollevato, tutti scoprono che il sarcofago è vuoto. La donna, quindi, non è morta e adesso lo sa anche Rosa.

L'equivoco su Ciro Ricci

Eppure, sui social sono molti quelli che credono che la bara vuota sia in realtà quella di Ciro Ricci, morto nella prima stagione. Quello interpretato da Giacomo Giorgio è rimasto uno dei personaggi più amati della serie, motivo per cui i fan continuano a sperare in un suo ritorno. È plausibile che, qualcuno di loro, abbia potuto pubblicare sui social il video che riprende l'ultima scena in cui viene scoperchiata la bara, evitando di includere il momento in cui viene mostrata la foto di Maria Caputo, così da spingere gli spettatori a pensare si possa trattare di lui. In realtà, non c'è alcun dubbio: Ciro Ricci è morto e la bara vuota è quella di sua madre.

La foto di Maria Caputo sulla bara vuota

La storia della madre di Rosa in Mare Fuori 4

Gli spettatori, in realtà, già erano a conoscenza del fatto che la mamma di Rosa e Ciro fosse ancora viva, visto che lo avevano scoperto in Mare Fuori 4. Era stato Don Salvatore ad allontanarla con la forza, facendo credere a tutti che fosse morta. In realtà, la donna era rinchiusa in una clinica psichiatrica, ma quando Ciro scopre la verità su di lei, la fa uscire e la porta in una località protetta. Qui quest’ultima ha potuto vivere la sua vita in serenità, dedicandosi alla pittura e osservando da lontano i suoi figli. Il comandante Massimo, infatti, incontra la donna proprio nell'ultimo episodio di Mare Fuori 4, quando lei si presenta in chiesa per assistere al matrimonio tra Rosa e Carmine, che alla fine non verrà mai celebrato.

Maria Caputo, la mamma di Rosa e Ciro in Mare Fuori

I possibili scenari futuri

Il fatto che Rosa abbia scoperto la verità su sua madre potrebbe cambiare totalmente le sorti del suo personaggio. La ragazza si era abituata nel tempo a essere sola, avendo perso prima suo fratello Ciro, ucciso da Carmine Di Salvo nella prima stagione, e poi suo padre, morto per mano di Edoardo Conte. Adesso, cosa farà Rosa? La ragazza potrebbe cercare di rintracciarla per ristabilire un rapporto con lei, oppure potrebbe ignorare quanto appreso per continuare a vivere una vita in solitudine. D'altro canto, Rosa ancora non sa che è per colpa di suo padre che non ha mai potuto vedere la donna e, per questo, potrebbe pensare che sia stata lei ad abbandonarla. Visto che Ciro, l'unico che era a conoscenza della verità, è morto, dovrebbe essere proprio la donna a rivelarle la verità sulla crudeltà di suo padre. Cosa che Rosa potrebbe non prendere bene, visto quando gli era legata.