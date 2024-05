La fidanzata di Calafiori smentisce le strane teorie sull’irruzione in diretta: “Ma no!”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Bologna-Juventus è finita 3-3, il Bologna conduceva 3-0 ma nel finale in 8 minuti ha incassato tre gol. Poco male, perché la festa era già pronta ed è partita lo stesso. I rossoblu avevano da celebrare la qualificazione alla Champions League, che mancava da quasi sessant'anni. Grande protagonista dell'incontro con la Juve è stato Riccardo Calafiori, difensore di talento cresciuto in modo enorme con Thiago Motta. Doppietta per il romano, che dopo la partita si è preso ulteriormente la scena per via del doppio bacio in diretta TV con la fidanzata, Benedetta.

Calafiori e il bacio della fidanzata in diretta dopo Bologna-Juve

Quando la partita finisce, si scatena la festa. Zirkzee diventa il mattatore. L'olandese intervista più di una mezza dozzina di compagni di squadra. Poi arrivano le interviste ufficiali, quelle realizzate da Giorgia Rossi, giornalista di punta di DAZN. A un certo punto arriva il turno di Calafiori, che mentre risponde alle domande si trova al suo fianco anche la fidanzata, portata lì da Orsolini (l'anima della festa). La ragazza, che si chiama Benedetta, lo bacia.

Un bel gesto. L'amore trionfa. Dopo il bacio appassionato l'intervista continua. Simpaticamente Calafiori svela di essere stato chiuso nell'armadio. Benedetta resta lì, abbracciata al fidanzato. Poi va via, ma dopo poco ritorna e c'è un altro bel bacio.

L'intervista finisce lì, tocca ad altri protagonisti. Ma intanto sui social quelle immagini diventano popolari e molto commentate, più d'uno ha scritto che la dolce metà di Calafiori si sia collocata lì durante l'intervista, e abbia baciato il difensore del Bologna perché volesse "marcare il territorio", c'è chi addirittura ha scritto che la ragazza fosse gelosa di Giorgia Rossi.

Sui social Benedetta, la fidanzata di Calafiori, risponde a un utente.

Lei stessa è stata costretta a intervenire, rispondendo a un utente sui social ha detto chiaramente di non essere lì per quel motivo, con un: "Ahahaha, ma noooo", corredato da diverse emoji. In fondo Benedetta non si era portata in zona interviste nemmeno di sua spontanea volontà, essendo stata portata in quella zona da Orsolini. Quindi pensare a una strategia, a una tattica pare sbagliato, oltre che è eccessivamente capzioso.

Chi è Benedetta, la fidanzata di Riccardo Calafiori

Di Benedetta non si conosce il cognome, è attiva sui social, ma con un nick che non dà indizi. Si sa però che lei e Calafiori sono molto uniti, una coppia giovane e solida che si frequenta da tempo, come confermano anche la tante foto postate. Immagini di vita, foto allegre, belle, scattate tanto in auto o in vacanza.

I due si sono anche tatuati sulle dita una frase in giapponese ‘Koi no Yokan', che tradotto fa: "Sentimento d'amore". É stata lei a spiegare il significato di quella frase: "Incontrare qualcuno e sentire di essere destinati a innamorarsi a vicenda".