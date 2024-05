video suggerito

Zirkzee è l’anima della festa, ‘diventa’ giornalista e intervista i compagni in TV: “Bologna, ti amo” L’attaccante olandese non ha giocato contro la Juventus perché infortunato. Quando è terminata la partita Zirkzee è diventato il grande protagonista della festa Champions del Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Bologna è tornato in Champions League, la matematica è arrivata già otto giorni fa, contro la Juve c'è stata un'ulteriore festa. La partita in realtà non è stata vinta, e il risultato sarebbe stato bruciante se non c'era già la certezza – perché i bianconeri hanno rimontato da 0-3 a 3-3 nell'arco di otto minuti. Quando l'incontro è terminato è partita una festa fantastica che ha visto come grande protagonista Joshua Zirkzee, l'attaccante era infortunato e a un certo punto si è impossessato del microfono e ha condotto la diretta TV di DAZN e ha intervistato tanti compagni di squadra.

Il Bologna celebra la Champions

Finita la partita, al Dall'Ara è iniziata una festa meravigliosa, una festa che non lascia indifferenti. I calciatori indossano una t-shirt creata per l'occasione, si portano sotto la curva, il cuore del tifo rossoblu, e tutti assieme ascoltano l'inno della Champions League. L'urlo si sente per la prima volta, si fanno le prove generali per la prossima stagione.

Joshua Zirkzee diventa giornalista e intervista i compagni di squadra

La festa è tutta in diretta TV su DAZN, a un certo punto mentre l'inviato Di Giuseppe intervista Orsolini, con un forte sottofondo musicale, irrompe sulle scena Zirkzee. L'olandese viene invitato a rimanere lì, ma Zirkzee scippa il microfono dalle mani del giornalista e inizia la sua serie di interviste. Si fermano in tanti. I grandi risultati si conseguono grazie anche a uno spogliatoio unito, e così è a Bologna.

Leggi anche Il capolavoro del Bologna contro la Roma: completa 35 passaggi di fila prima del gol di Zirkzee

Si scherza con Orsolini, si parla con il più esperto della squadra e cioè De Silvestri, poi tocca a Fabian e al secondo portiere Ravaglia, che parla dei momenti più della sua stagione: "Il rigore parato al Napoli e l'esultanza per la qualificazione in Champions dopo la sconfitta con la Roma". La musica è sempre fortissima, poi si ferma pure Ndoye. Quando il giro finisce, a rispondere a delle domande è Zirkzee che, rigorosamente in inglese, dice: "Sono senza parole, Bologna ti amo. Quest’anno è stato fantastico".