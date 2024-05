video suggerito

Calafiori chiuso in un armadio prima della Juventus, le hanno provate tutte: "Non dovevi dirlo" Riccardo Calafiori durante la festa Champions del Bologna dopo la partita contro la Juventus ha raccontato di essere stato chiuso nell'armadio dai compagni per cercare di propiziare i primi gol.

A cura di Marco Beltrami

Riccardo Calafiori è stato il grande protagonista di Bologna-Juventus, e dell'intera stagione degli emiliani. Il difensore che è finito nel mirino di mercato dei bianconeri, ha segnato addirittura una doppietta a Szczesny mettendo così la ciliegina sulla torta della sua annata. Infatti all'ex Roma, mancava solo il gol, e per questo con i compagni hanno pensato anche ad uno scherzoso e inutile rito scaramantico per sbloccarsi.

Calafiori e la profezia di De Silvestri prima della Juventus

Tutto è stato raccontato dopo il 3-3 contro quella che potrebbe essere la sua prossima squadra, quando al Dall'Ara è andata in scena la festa per la conquista della Champions. Calafiori si è presentato ai microfoni di DAZN in compagnia di De Silvestri e Orsolini, scatenati. Proprio il senatore ex Lazio ha simpaticamente ricordato a Calafiori: "Oggi abbiamo preso il caffè e ti ho detto: ‘Oh è arrivata l'ora di fare un gol' e tu mi hai detto ‘no, è troppo tardi'. Invece dopo 3 minuti…".

Calafiori chiuso nell'armadio dai compagni, l'inutile rito per cercare i gol alla Juve

A quel punto il compagno ha svelato di essere stato simpaticamente chiuso in un armadio per pochi secondi prima di Bologna-Juve. Una situazione senza alcun senso, ma associata scherzosamente alla possibilità di segnare proprio nel penultimo match stagionale, prima di celebrare la Champions con i tifosi. Queste le sue parole: "Si ma digli cosa abbiamo fatto per farmi fare gol. C'era questo aneddoto, scaramantico. Mi sono messo dentro un armadio per 5 secondi, chiuso e mi hanno detto ‘se lo fai, fai gol‘".

Sia De Silvestri che Orsolini stando allo scherzo hanno sottolineato come Calafiori avesse dovuto in realtà mantenere il silenzio e non svelare tutto: "Ma non lo devi dire fratè. Così hai detto proprio tutto. Gli avevamo detto di non dirlo". Troppo felice Calafiori per non rivelare quanto accaduto a conferma della bella atmosfera interna allo spogliatoio: "No no devo dire tutto".

Calafiori e l'irruzione della fidanzata durante l'intervista

Una serata magica per Calafiori che ha vissuto un altro momento particolare mentre era ai microfoni di DAZN in campo. Infatti sul terreno di gioco è arrivata la sua fidanzata che ha "interrotto" l'intervista, abbracciando il calciatore con un bel bacio in diretta TV. Tutto è concesso al termine di una stagione eccezionale per Calafiori, tra i migliori giocatori della Serie A.