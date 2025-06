Juventus-Manchester City 1-2, risultato in diretta al Mondiale per Club: clamoroso autogol di Kalulu

Alla Juventus basta non perdere per chiudere al primo posto il Gruppo G del Mondiale per Club: sia una vittoria che un pareggio garantirebbero alla squadra di Tudor la vetta. Il Manchester City, invece, è obbligato a vincere per scavalcare i bianconeri e terminare il girone a punteggio pieno. La Juventus agli ottavi sfiderà una squadra del Gruppo H, composto da Real Madrid, Al-Hilal, Salisburgo e Pachuca. Se dovesse chiudere prima, affronterà la seconda classificata del girone H. In caso di secondo posto, invece, i bianconeri troverebbero la vincitrice del gruppo.