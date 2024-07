video suggerito

La dedica di Valerio Staffelli per la figlia Rebecca dopo Battiti Live: “Orgoglioso di te” Valerio Staffelli con un post su Instagram si congratula con la figlia Rebecca per il suo impegno a Battiti Live, partito ieri, 8 luglio, con la messa in onda su Canale5. A corredo di una foto nel quale la bacia sulla guancia ha aggiunto una tenera dedica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valerio Staffelli nelle ultime ore si è congratulato con la figlia Rebecca per il suo impegno a Battiti Live, il concerto in onda dall'8 luglio su Canale5. L'ex commentatrice social del Grande Fratello è entrata nel cast del programma condotto da Ilary Blasi e Alvin in qualità di inviata nel backstage. Il debutto dell'evento musicale su Canale5, ieri sera, ha vinto la sfida contro Rai 1 agli ascolti e papà Valerio ha fatto i complimenti a tutti con un post su Instagram.

Le congratulazioni di Valerio Staffelli

"Brava Rebecca, orgogliosi di te": con queste parole Valerio Staffelli e Matilde Zarcone si sono congratulati con la figlia per il lavoro fatto a Battiti Live. A corredo della didascalia del post su Instagram, una foto dei genitori del volto televisivo mentre le danno un bacio sulla guancia.

L'inviato di Striscia La Notizia poche ore fa ha anche commentato il successo agli ascolti ottenuto dal concerto evento su Canale5 che ha registrato 2.707.000 spettatori e il 22.4% di share: "Complimenti al trio Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli. Ieri sera Battiti Live ha registrato lo straordinario risultato, battendo e raddoppiando l'ascolto della concorrenza Rai. Avanti tutta".

Leggi anche Ascolti tv lunedì 8 luglio: chi ha vinto tra Battiti Live e Mina Settembre

La dedica del fidanzato Alessandro Basile

Anche Alessandro Basile, ex volto di Uomini e Donne oggi fidanzato con Rebecca Staffelli, ha rivolto un messaggio social alla sua dolce metà. "You know", tradotto "Tu lo sai", ha scritto a corredo di una foto dell'inviata di Battiti Live. Un messaggio in codice che dimostra l'affetto e la stima che tiene unita la coppia. Presto i due convoleranno a nozze: dopo la prima proposta di nozze fatta da lui, lo scorso febbraio anche lei ha organizzato una romantica sorpresa per ripetere l'emozionante esperienza. "Tre anni dopo il mio sì, ora toccava a me" scrisse la Staffelli. Le nozze furono posticipate causa Covid, presto potrebbero quindi svelare i dettagli di un loro imminente matrimonio.