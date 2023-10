Angela Nasti bacia Riccardo Sottil, calciatore della Fiorentina: nuovo amore per l’influencer Terminate le storie con KevinBonifazi e Pierluigi Gollini, Angela Nasti ritrova l’amore con Riccardo Sottil, calciatore della Fiorentina. L’influencer è uscita allo scoperto pubblicando sul suo profilo Instagram una foto scattata con il compagno.

A cura di Stefania Rocco

Angela Nasti și è innamorata. La splendida sorella di Chiara Nasti ed ex tronista di Uomini e Donne ha ormai archiviato le relazioni vissute con Kevin Bonifazi e Pierluigi Gollini. A far battere il suo cuore oggi è il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil, insieme al quale è recentemente uscita allo scoperto.

La foto su Instagram ufficializza il nuovo amore di Angela Nasti

È stata una foto su Instagram a ufficializzare la relazione tra Angela e Riccardo. Nasti ha pubblicato tra le sue Instagram stories uno scatto in cui compare di spalle mentre bacia un uomo le cui caratteristiche fisiche corrispondono esattamente a quelle del giovane attaccante, sebbene l’angolatura scelta per lo scatto non consenta di vederlo in viso. Si tratta di un gesto importante per l’influencer, di solito molto riservata a proposito di quanto accade nella sua vita privata. Non aveva concesso molto nemmeno in occasione della lunga relazione con Bonifazi o durante il più breve flirt con Gollini.

Chi è Angela Nasti

Angela è una influencer ed è la sorella della più popolare Chiara Nasti, con la quale condivide la professione. Diventò popolare nel 2019 quando, appena 19enne, decise di accettare il trono di Uomini e Donne. Il suo percorso da protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi si concluse con la scelta di Alessio Campoli ma la loro relazione, a telecamere spente, durò solo una manciata di settimane. Il programma del primo pomeriggio di Canale5 è l’unico al quale Angela abbia partecipato. A partire da quel momento, la giovane si è dedicata principalmente alla cura del suo account Instagram attraverso il quale mantiene i contatti con i suoi follower. Ed è proprio per tenere aggiornati i suoi follower che l’influencer ha deciso di pubblicare la prima foto di coppia con Sottil.