Il regalo di Chiara Nasti alla sorella Angela durante le nozze, al fidanzato: “Sei stato incastrato” Dopo avere finto il lancio del suo bouquet durante il matrimonio con Mattia Zaccagni, Chiara Nasti si è avvicinata alla sorella Angela per regalarglielo. “Sei stato incastrato”, ha scritto l’influencer rivolgendosi al suo ipotetico prossimo fidanzato che, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere Pierluigi Gollini.

A cura di Stefania Rocco

Momento gossip al matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, momento del quale è stata protagonista Angela Nasti, sorella della sposa. Chiara, dopo il taglio della torta e già al suo terzo cambio, ha radunato alcune delle invitate al suo matrimonio per il tradizionale lancio del bouquet. A partecipare al rito sono solo le donne single perché, secondo la tradizione, colei che riesce ad afferrare il bouquet sarà la prima a ricevere una proposta di matrimonio. Chiara ha fatto uno strappo alla regola e dopo avere radunato alcune delle invitate alle sue spalle, ha mimato il tradizionale lancio per poi girarsi e raggiungere la sorella alla quale ha consegnato il bouquet.

La reazione di Angela Nasti

Angela. testimone della sposa, si è emozionata di fronte al dono ricevuto dalla sorella, fino a sciogliersi in lacrime. A documentare la scena sono stati alcuni tra gli invitati presenti che hanno pubblicato il video sui social, video che è stato ripostato dalla diretta interessata. Ma la ex tronista di Uomini e Donne ha fatto di più e, cavalcando i gossip a proposito di una nuova relazione in corso, si è rivolta al suo ipotetico prossimo fidanzato per avvisarlo: “Sei stato incastrato”.

Le voci di un flirt tra Angela Nasti e Pierluigi Gollini

Il prossimo fidanzato in questione potrebbe essere Pierluigi Gollini, calciatore (portiere di proprietà dell’Atalanta) attualmente in prestito al Napoli. Gollini è stato tra i pochi colleghi di Zaccagni a partecipare alle nozze con Chiara Nasti. Secondo più di un’indiscrezione, avrebbe ricevuto l’invito proprio in virtù del suo rapporto con la bella Angela. Ma i diretti interessati tacciono e, addirittura, sembra stiano accuratamente evitando di farsi vedere insieme. Non esiste alcun video o foto dal matrimonio in cui Angela e Pierluigi posino vicini. Ma i pettegolezzi a proposito di una romantica vicinanza tra i due circolano già a partire dal marzo scorso. Angela è ormai single dopo la storia finita con Kevin Bonifazi. Anche Gollini è recentemente tornato single. Risulta infatti archiviata la relazione con Giulia Provvedi. Sarà proprio Pierluigi il prossimo fidanzato a essere stato “incastrato”?